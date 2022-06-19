Класична мародерська схема, – Казанський розкрив фермерську аферу росіян на Запоріжжі
На Запоріжжі російська окупаційна адміністрація запровадила систему пограбувань місцевих фермерів. Наразі у них відбирають третину врожаю.
Так, росіяни заборонили вантажівкам без спеціальних перепусток пересуватися по території Запорізької області. Введені спеціальні "жовті" перепустки, однак жодного прозорого механізму отримання документа – немає. Про це 24 каналу сказав український журналіст Денис Казанський.
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Класичні традиції "рускава міра"
Росіяни вкотре доводять, що там, де вони, – панує корупція, вимагання та бандитизм.
Вони вимагають фермерів віддати третину врожаю, а натомість видають перепустку. Потім товар можна продавати будь-де,
– пояснив Казанський.
Якщо ж фермер не отримає перепустку, врожай просто згниє, адже ніхто не зможе його забрати. "Класична мародерська схема", – зауважив спікер.
Це вчергове доводить, що окупанти прийшли не звільняти людей, а грабувати території. Ба більше, навіть колаборанти та росіяни вже визнають це.
Що відомо про паспортизацію
Окупанти намагаються видавати російські паспорти, однак великих успіхів вони не мають. До прикладу, у Херсоні паспорти вдалося видати лише 23 людям. Здебільшого це співробітники окупаційної адміністрації, а не пересічні громадяни.
Мародерства росіян: останнє
- В Україні окупанти встигли набути статусу "першої армії мародерів". Росіяни вивозили пральні машинки, унітази, телевізори й іншу техніку. Дійшло до того, що вони знімали з холодильників магніти й передавали їх рідним.
- На тимчасово окупованих територіях окупанти крадуть автівки й сільськогосподарську техніку. Так, у Бердянську окупанти викрали автомобілі "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" та вантажівку "МАЗ", а у Мелітополі – 6 ґрунтообробних комбінованих агрегатів Carier. Повідомляють, що загальну вартість техніки оцінюють в 7 800 000 гривень.
- Тим часом у Росії родичі окупантів перепродають награбоване. Спільними зусиллями вони влаштували такий собі "бізнес", в якому вже працюють цілі "логістичні центри".
- Росіяни вважають, що можуть собі дозволити усе. Так, у курортній Кирилівці окупанти виламують двері та заселяються в домівки українців.
- У Міноборони оприлюднили топ-5 найбезглуздіших речей, які російські військові виносили з українських домівок. Серед низ – навіть собача будка.
- На Запоріжжі російські окупанти викрали 54 вантажні вагони агломераційної руди. Загальна вага – 3 тисячі 240 тонн.
- Окупанти-мародери відзначилися й на Сумщині. СБУ оприлюднило відео, на якому військові країни-агресорки вриваються до магазину й беруть усе, що бачать.
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