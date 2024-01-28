Хоче "анексувати деякі території України": ультраправий румунський політик зробив цинічну заяву

Лідер ультраправої партії "Альянс за союз Румунії" Клаудіу Тарзіу зробив цинічну заяву стосовно України. Політик заявив, що хоче "анексувати деякі території України".

Тарзіу також сказав, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, яке може припинитися одразу після можливої анексії території України. Водночас він готовий шукати шляхи відновлення відносин з Росією.

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Під час своєї промови у Яссах Тарзіу заявив, що хоче відновити відносини із Росією, якщо Москва того захоче.

Я визнаю необхідність хорошої співпраці між Румунією та Росією, я готовий це підтримати, але лише після того, як Росія доведе, що вона також хоче всього цього,

– наголосив він.

Крім того, лідер партії "Альянс за союз Румунії" зауважив, що, мовляв, його країна "розчавлена між двома імперіями, які порушують наш суверенітет". Мовиться саме про НАТО та Росію.

"НАТО, для приєднання до якого Румунія доклала величезних зусиль – саме для того, щоб захистити нас від росіян, які вже "вторглися до нас 12 разів" – є лише однією з тих імперій, із яким нам доводиться мати справу, щоб забрати шматки України", – цинічно сказав він.

Водночас у виданні News Week розкритикували нещодавню заяву політика через те, що вона може зробити румунів беззахисними перед військовими амбіціями Росії.

Зверніть увагу! Партія Клаудіу Тарзіу регулярно висловлює антиукраїнські заяви та виступає за зближення з Росією. Так, в перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер партії заявив про "готовність приєднатися до росіян".

Водночас позиція Тарзіу не відображає офіційної позиції Румунії щодо нашої держави, а румунська сторона продовжує надавати необхідну підтримку Україні.

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