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      Кличко звільнив Олега Скрипку з посади радника

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      Кличко звільнив Олеега Скрипку і п'ятьох радників ▷ прізвища посадовців
      Олег Скрипка / Фото з відкритих джерел

      Мер Києва Віталій Кличко звільнив шість своїх радників, що працювали на громадських засадах. Під удар потрапили лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка та режисер і куратор проєкту Art United Us Гео Лерос.

      Як мовиться у розпорядженнях київського міського голови під №932 та №934 від 1 листопада, Кличко від виконання обов’язків радників звільнив:

      • Карла Волоха – займався питаннями запобігання та виявлення корупції,
      • Лесю Дутку – питаннями взаємодії з депутатським корпусом,
      • Миколу Колесника – питаннями взаємодії з земляцтвами,
      • Олега Скрипку – питаннями кульутури,
      • Андрія Черевка – питаннями житлово-комунального господарства,
      • Лео Героса – питаннями втілення культурно-мистецьких арт-проєктів.

      Цікаво! Вибори мера Києва: за кого б проголосували кияни сьогодні

      Додамо, що Лерос наразі є позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

      З останніх ініціатив Кличка відзначимо призначення на посаду радника міського голови Києва колишнього гумориста Максима Бахматова. Він, зокрема, створив і очолив координаційну групу з планування та покращення міського трафіку.

      Радимо ознайомитися! Те, що відбулося між Богданом та Кличком – дешевий фарс, – відверте інтерв'ю з Бахматовим

      Ще один цікавий момент – 4 вересня Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА та скерував відповідний документ до Офісу Президента. Але український гарант Володимир Зеленський ще досі не погодив цей документ.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко Олег Скрипка КМДА
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