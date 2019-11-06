Кличко звільнив Олега Скрипку з посади радника
Мер Києва Віталій Кличко звільнив шість своїх радників, що працювали на громадських засадах. Під удар потрапили лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка та режисер і куратор проєкту Art United Us Гео Лерос.
Як мовиться у розпорядженнях київського міського голови під №932 та №934 від 1 листопада, Кличко від виконання обов’язків радників звільнив:
- Карла Волоха – займався питаннями запобігання та виявлення корупції,
- Лесю Дутку – питаннями взаємодії з депутатським корпусом,
- Миколу Колесника – питаннями взаємодії з земляцтвами,
- Олега Скрипку – питаннями кульутури,
- Андрія Черевка – питаннями житлово-комунального господарства,
- Лео Героса – питаннями втілення культурно-мистецьких арт-проєктів.
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Додамо, що Лерос наразі є позаштатним радником президента Володимира Зеленського.
З останніх ініціатив Кличка відзначимо призначення на посаду радника міського голови Києва колишнього гумориста Максима Бахматова. Він, зокрема, створив і очолив координаційну групу з планування та покращення міського трафіку.
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Ще один цікавий момент – 4 вересня Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА та скерував відповідний документ до Офісу Президента. Але український гарант Володимир Зеленський ще досі не погодив цей документ.