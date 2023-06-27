Кличку, Попку – догани, глав низки райрад звільнили: Кабмін відреагував на ситуацію з укриттями

27 червня 2023, 17:27
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Джерело:

Урядовий портал

Кабмін відреагував на проблеми з укриттями у Києві. Зокрема, міському голові Віталію Кличку оголосили догану.

Ще низку голів райрад звільнили. Відповідну постанову оприлюднили 27 червня.

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Уряд відреагував на проблеми з укриттями

На своєму засіданні 27 червня Кабмін підтримав проєкти розпоряджень Президента України про звільнення:

  • Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області,
  • Людмили Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області,
  • Тетяни Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області,
  • Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,
  • Сергія Павловського з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Від тимчасового виконання обов'язків звільнили:

  • Павла Бабія від тимчасового виконання обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації,
  • Сергія Коваленка від тимчасового виконання обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також догани оголосили:

  • голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку,
  • начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку,
  • голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому,
  • голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику,
  • голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталії Кондрашовій,
  • голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Ірині Чечотці,
  • першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколі Калашнику,
  • першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Поповцеву.

Окрім цього, з посади заступника Міністра економіки звільнили Олександра Грибана. На нові ж посади призначили:

  • Людмилу Сугак – заступницею Міністра юстиції з питань європейської інтеграції;
  • Руслана Мовчана – першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

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Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів

Президент 26 червня підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО. У ньому, серед іншого, передбачене посилення адміністративної та кримінальної відповідальності посадовців та балансоутримувачів за:

  • неналежне утримання та експлуатацію укриттів,
  • незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до таких приміщень у разі оголошення сигналу тривоги.
Автор: Ольга Котів