Кличку, Попку – догани, глав низки райрад звільнили: Кабмін відреагував на ситуацію з укриттями
Джерело:Урядовий портал
Кабмін відреагував на проблеми з укриттями у Києві. Зокрема, міському голові Віталію Кличку оголосили догану.
Ще низку голів райрад звільнили. Відповідну постанову оприлюднили 27 червня.
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Уряд відреагував на проблеми з укриттями
На своєму засіданні 27 червня Кабмін підтримав проєкти розпоряджень Президента України про звільнення:
- Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області,
- Людмили Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області,
- Тетяни Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області,
- Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,
- Сергія Павловського з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
Від тимчасового виконання обов'язків звільнили:
- Павла Бабія від тимчасового виконання обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації,
- Сергія Коваленка від тимчасового виконання обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.
Також догани оголосили:
- голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку,
- начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку,
- голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому,
- голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику,
- голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталії Кондрашовій,
- голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Ірині Чечотці,
- першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколі Калашнику,
- першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Поповцеву.
Окрім цього, з посади заступника Міністра економіки звільнили Олександра Грибана. На нові ж посади призначили:
- Людмилу Сугак – заступницею Міністра юстиції з питань європейської інтеграції;
- Руслана Мовчана – першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
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Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів
Президент 26 червня підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО. У ньому, серед іншого, передбачене посилення адміністративної та кримінальної відповідальності посадовців та балансоутримувачів за:
- неналежне утримання та експлуатацію укриттів,
- незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до таких приміщень у разі оголошення сигналу тривоги.