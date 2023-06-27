Кличку, Попку – догани, глав низки райрад звільнили: Кабмін відреагував на ситуацію з укриттями

Кабмін відреагував на проблеми з укриттями у Києві. Зокрема, міському голові Віталію Кличку оголосили догану.

Ще низку голів райрад звільнили. Відповідну постанову оприлюднили 27 червня.

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Уряд відреагував на проблеми з укриттями

На своєму засіданні 27 червня Кабмін підтримав проєкти розпоряджень Президента України про звільнення:

Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області,

Житомирської області, Людмили Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області,

Київської області, Тетяни Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області,

Сумської області, Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,

в місті Києві державної адміністрації, Сергія Павловського з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Від тимчасового виконання обов'язків звільнили:

Павла Бабія від тимчасового виконання обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації,

Сергія Коваленка від тимчасового виконання обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також догани оголосили:

голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку,

начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку,

голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому,

голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику,

голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталії Кондрашовій,

голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Ірині Чечотці,

першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколі Калашнику,

першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Поповцеву.

Окрім цього, з посади заступника Міністра економіки звільнили Олександра Грибана. На нові ж посади призначили:

Людмилу Сугак – заступницею Міністра юстиції з питань європейської інтеграції;

Руслана Мовчана – першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

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Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів

Президент 26 червня підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО. У ньому, серед іншого, передбачене посилення адміністративної та кримінальної відповідальності посадовців та балансоутримувачів за: