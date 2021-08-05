Розвести Байдена неможливо, – Клімкін сказав, з чим Зеленський поїде у Вашингтон

Володимир Зеленський вже декілька місяців збирається до американського лідера Джо Байдена. Президент України повинен пояснити своєму колезі, яку він має мрію.

Для того, щоб реалізувати відповідну мрію, треба досягнути спільного успіху. Таку думку у програмі "Перші особи" на 24 каналі висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Варто прочитати Байден не буде нас здавати, – Клімкін про "Північний потік-2"

Клімкін: Візит Зеленського у США – це про довіру

За його словами, наразі не дуже зрозуміло, що Зеленський візьме з собою у Вашингтон. Адже український президент не розмовляє з країною.

Я насправді хочу, щоб він (Зеленський – 24 канал) поїхав до Байдена. Розвести Байдена неможливо. Він і сам знає Україну, плюс, досьє у нього є,

– пояснив Клімкін.

Він нагадав, що Зеленський їздив до німецької канцлерки Ангели Меркель. То була не дискусія, а 4-годинна розмова, яка не показала результату.

Президент України зустрівся з чинною німецькою канцлеркою 13 липня 2021 року в Берліні. Основними темами для розмови було мирне врегулювання ситуації на Сході та транзит газу через Україну після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Основна розмова Зеленського та Байдена, як відзначив ексміністр закордонних справ, відбуватиметься тет-а-тет. Візит у США – означає довіру і розуміння, що очільник України і справді хоче щось перезавантажити, а не імітувати.

"Тоді Байден поставить йому (Зеленському – 24 канал) кілька запитань, а він знає, які запитання ставити. Від цього насправді багато чого залежатиме", – додав Клімкін.

Коротко про зустріч Зеленського і Байдена

Відомо, що Зеленський поїде у США вже 30 серпня – після саміту Кримської платформи та Дня Незалежності України.

Байден запросив українського президента у Білий дім ще у червні під час телефонної розмови.

Офіс Президента активно готується до довгоочікуваної зустрічі.

Повне інтерв'ю з Павлом Клімкіним: дивіться відео