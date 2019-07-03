Клімкін прокоментував ідею Богдана про російську мову на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив проти того, щоб робити на окупованому Донбасі тільки російське мовне поле.

Так Клімкін прокоментував ідею глави Офісу Президента Андрія Богдана про надання російській мові статусу регіональної на Донбасі за умови повернення регіону під контроль України. При цьому державною там має бути лише українська, на думку Богдана.

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Я вважаю, що там все одно здебільшого розмовляли російською. Але робити тільки російське мовне поле – я категорично проти. Але я вважаю, що є рішення так, щоб людям нічого не заважало,

– сказав Клімкін в інтерв’ю Liga.net.

Але цей процес не повинен запускати федералізацію України, наголосив міністр.

"Там потрібна міжнародна адміністрація, адже хто готуватиме вибори? Ми не можемо, Росія не може. Міжнародна адміністрація може взяти на себе всі повноваження з проведення виборів", – додав глава МЗС.

Зауважимо, що ідея Богдана викликала обурення в суспільстві. А аналітики вважають, що з цієї тези можна зробити висновок – в української влади немає чіткого плану щодо подальших дій зі встановлення миру на Донбасі.

А тим часом у Раді зареєстрували законопроект про дематюкацію української мови