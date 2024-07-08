Ніхто не встиг добігти до укриття: свідки розповіли про удар по клініці "Ісіда" в Києві

Росія знищила одразу два медичних заклади у Києві під час масованої атаки 8 липня. Черговий воєнний злочин росіян забрав життя більш як двох десятків людей.

Окупанти вдарили не лише по "Охматдиту". Серйозних ушкоджень також зазнала клініка "Ісіда", що у Дніпровському районі Києва. Про наслідки удару детальніше розповів журналіст 24 Каналу Артур Зайонц.

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Удар по "Ісіді"

Вранці 8 липня Росія завдала нового масованого удару по українській столиці. Внаслідок атаки постраждали одразу два медичні заклади – дитяча лікарня "Охматдит" та клініка "Ісіда".

Уламки ракет зруйнували частину клініки. Станом на 18:30 відомо про 8 загиблих.

Журналіст 24 Каналу поспілкувався з очевидцями удару. Зокрема, один з працівників "Ісіди" розповів, що все сталося дуже несподівано. Не минуло й кілька хвилин після оголошеної повітряної тривоги, як пролунав вибух. Інший чоловік підтвердив, що ніхто не встиг добігти до сховища чи сховатися, адже все відбулося дуже швидко.

Росія скоїла черговий терористичний акт, який забрав життя багатьох людей. За останніми даними, загалом у Києві кількість загиблих від російської атаки зросла до 22 людей, з яких двоє дітей, ще 82 — отримали поранення. На жаль, кількість жертв може зрости, адже пошуково-рятувальні операції на місцях ударів тривають.

Нагадаємо також, що у понеділок, 8 липня, Росія також атакувала Дніпро, Кривий Ріг та Донеччину. Загалом внаслідок масованого обстрілу по Україні загинули щонайменше 33 особи, понад 130 – поранено. У Києві та Кривому Розі 9 липня оголосили Днем жалоби.