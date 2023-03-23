Адвокат б'є на сполох: клініка, де лікують Саакашвілі, хоче відмовитися від його перебування

23 березня 2023, 09:58
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Джерело:

"Новости-Грузия"

Клініка "Вівамед", у які наразі перебуває третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, хоче відмовитись від його лікування. Адже там сумніваються у доцільності перебування політика в лікарні.

Саме тому "Вівамед" планує звернутись з цим питанням до пенітенціарної служби. Через це адвокат Саакашвілі забив на сполох. 

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Що відомо про заяву клініки

У заяві лікарня зазначає, що Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати у будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.

Після жовтня минулого (2022 – 24 Канал) року пацієнт відмовляється від запропонованого курсу лікування, особливо якщо той чи інший препарат, чи процедура позитивно впливають на його суб'єктивні чи об'єктивні дані,
– заявили в лікарні. 

Там також додали, мовляв, не хочуть нести "репутаційні втрати". 

Адвокат Саакашвілі обурений заявою лікарні

Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе заявив, що заява лікарні "незрозуміла". Адже Міхеіл Саакашвілі там перебуває з травня 2022 року. 

Що означає – заберіть його до іншої установи, це куди? У колонію, у в'язницю? Це буде смертним вироком у його стані,
– заявив адвокат. 

Варто зазначити, що стан Саакашвілі з кожним днем погіршується. Його сім'я повідомила, що при зрості 195 сантиметрів політик важить всього 62 кілограми. Раніше рада лікарів попередила, що при вазі 52 – 53 кілограми ситуація стане незворотною.

Останні новини про стан Саакашвілі

  • Британський канал Sky News отримав письмовий коментар політика. З нього зрозуміло, що зараз Міхеіл Саакашвілі бореться за життя та за крок до смерті. Він написав: "Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо моя вага становитиме менш як 60 кілограмів, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час в ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає пекельного болю". 
  • Саакашвілі також заявив, що його мозок, за даними МРТ, пошкоджений. Ба більше, політик написав у листі німецьким ЗМІ, що більшість його симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами. Варто зауважити, що Саакашвілі отруїли у в'язниці наприкінці 2022 року.
  • Мати політика розповіла, що Міхаїл Саакашвілі майже не рухається. Його стан погіршується щодня. Гіулі Аласанія заявила, що лікарі зробили аналізи у лабораторіях Німеччини та США, які підтвердили наявність інтоксикації та необхідність виведення цих металів з його організму. Однак, у лікарні цього не виконують.

Автор: Діана Квасневська