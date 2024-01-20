У Клинцях під Брянськом, де досі горить нафтосховище, знову пролунали вибухи

У Брянській області знову пролунали вибухи. Гучно було у російських Клинцях, де й досі горить нафтосховище, яке опинилося під ударом напередодні.

Про вибухи у Клинцях повідомляють російські телеграм-канали. Окупанти знову заявляють про "атаку безпілотників", передає 24 Канал.

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У Клинцях знову гучно

У російських Клинцях Брянської області окупанти знову бідкаються на вибухи. Близько о 06:30 у місті було гучно й місцеві жителі почали панікувати.

Згодом російське міноборони заявило, що Клінцовський район буцімто намагалися атакувати безпілотники. За словами окупантів, "пе-ве-о" все збило, а постраждалих та руйнувань немає. На місці падіння уламків безпілотника працюють оперативні та екстрені служби.

Над Клінцовським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці,

– повідомив губернатор Брянської області Богомаз.

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