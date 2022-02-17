"Ключ лежить у Москві": Шольц і Байден обговорили виконання мінських угод
Джерело:Sueddeutsche Zeitung
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів президенту США Джо Байдену телефоном про свої недавні візити до Києва й Москви. Лідери погодилися, що ризик нової агресії Росії проти України не зник.
Політики також вкотре запевнили Україну у повній підтримці її суверенітету та територіальної цілісності. Але й наголосили, що для розв'язання україно-російської кризи треба виконувати мінські домовленості.
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США і Німеччина закликали до виконання мінських угод
16 лютого відбулася телефонна розмова глави Білого дому Джо Байдена й німецького канцлера Олафа Шольца. Сторони звернули увагу на те, що:
- Ризик нової військової агресії Росії проти України не зник.
- Конструктивний діалог щодо безпеки Європи слід продовжити.
- А мінські угоди треба виконувати, чому сприяти має й прогрес у нормандському форматі.
Однак політики розуміють, що тут питання не в Україні, а в Росії.
Ключ до конструктивного діалогу щодо європейської безпеки й прогресу на Сході України лежить у Москві,
– мовиться у заяві речника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта.
За його ж словами, союзники також поки не зафіксували значного відведення російських військ від українських кордонів.Нагадаємо: Олаф Шольц здійснив візит до Києва 14 лютого, а наступного дня відвідав Москву. Канцлер Німеччини запевнив, що Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у ТКГ почати обговорювати статус Донбасу.
Також варто нагадати, що увечері 15 лютого президент США Джо Байден виступив із приводу загрози нападу Росії на Україну.
- Серед іншого він заявив, що американці не воюватимуть в Україні, але зброю нам постачатимуть.
- Натомість Росія зазнає колосальних втрат, якщо наважиться на повномасштабне вторгнення.
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