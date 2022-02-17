"Ключ лежить у Москві": Шольц і Байден обговорили виконання мінських угод

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів президенту США Джо Байдену телефоном про свої недавні візити до Києва й Москви. Лідери погодилися, що ризик нової агресії Росії проти України не зник.

Політики також вкотре запевнили Україну у повній підтримці її суверенітету та територіальної цілісності. Але й наголосили, що для розв'язання україно-російської кризи треба виконувати мінські домовленості.

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США і Німеччина закликали до виконання мінських угод

16 лютого відбулася телефонна розмова глави Білого дому Джо Байдена й німецького канцлера Олафа Шольца. Сторони звернули увагу на те, що:

Ризик нової військової агресії Росії проти України не зник.

Конструктивний діалог щодо безпеки Європи слід продовжити.

А мінські угоди треба виконувати, чому сприяти має й прогрес у нормандському форматі.

Однак політики розуміють, що тут питання не в Україні, а в Росії.

Ключ до конструктивного діалогу щодо європейської безпеки й прогресу на Сході України лежить у Москві,

– мовиться у заяві речника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта.

За його ж словами, союзники також поки не зафіксували значного відведення російських військ від українських кордонів.

Також варто нагадати, що увечері 15 лютого президент США Джо Байден виступив із приводу загрози нападу Росії на Україну.

Серед іншого він заявив, що американці не воюватимуть в Україні, але зброю нам постачатимуть.

Натомість Росія зазнає колосальних втрат, якщо наважиться на повномасштабне вторгнення.

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