Прогрес в боротьбі з дронами: на що здатні ЗРК Vampire, які, ймовірно, вже в Україні

Українські військові, можливо, почали використовувати проти "Шахедів" лазерні антидронові системи Vampire. ВМС України опублікували відео бойової роботи своїх підрозділів ППО, в якому, ймовірно, показали ефективність ЗРК Vampire.

В етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко оцінив можливості американського ЗРК у боротьбі з БпЛА.

Читайте також Росіяни хочуть виснажити українську ППО дронами: як Повітряні сили ЗСУ руйнують план ворога

Перехід на вищий щабель

Аналітики Defense Express припустили, що установку ЗРК Vampire було застосовано 11 лютого на Південному напрямку під час атаки "Шахедів" на Одещину. Vampire захоплює ціль, а потім за допомогою лазерного наведення ліквідовує БпЛА.

"Передача Україні ЗРК Vampire була обіцяна раніше. Це вкотре демонструє як працює постачання. Іноді між тим, що обіцяють під час "Рамштайну" проходить тривалий час", – наголосив Мусієнко.

У серпні 2022 року стало відомо про передачу Україні комплексів Vampire. Відтоді виробник почав проводити тестування та сертифікації, а вже у січні 2023 року компанія оголосила про отримання контракту на виготовлення 14 комплексів.

Ймовірно, декілька ЗРК Vampire вже на бойовому чергуванні в Україні. На Ставці Верховного головнокомандувача Володимир Зеленський доручив збільшити кількість мобільних вогневих груп, які мають боротися з дронами. Військовий експерт припустив, що на озброєнні у цих мобільних груп ППО можуть бути ЗРК Vampire.

Це прогрес в боротьбі з дронами й перехід на вищий щабель,

– зауважив Мусієнко.

Зараз Повітряні сили ЗСУ застосовують різні засоби, але треба розуміти, що ворог не стоїть на місці й намагається удосконалювати "Шахеди", зокрема з'явився безпілотник з реактивним двигуном, у якого виросла стеля польоту. Він летить вище на 3 – 4 кілометри, тому великокаліберний кулемет не може його дістати, для цього потрібні ПЗРК чи інші засоби.

"Втім наші сили теж не стоять на місці, адже є виклики й загрози, які вимагають застосування різних технологічних рішень. Серед них початок розгортання засобів радіоелектронної боротьби "Покрова", яка порушує навігаційний сигнал "Шахеда" та приземляє їх у полях", – мовив військовий експерт.

Що відомо про ЗРК Vampire

Vampire – це портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням. APKWS використовує технологію напівактивного лазерного самонаведення з розподіленою апертурою.

Лазерне наведення ракети, яке активується під час запуску, не вимагає прицілювання до цілі перед запуском. Комплекс VAMPIRE розроблений як відносно дешева система.

Протидія атакам дронів