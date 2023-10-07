У цих літаків є один великий плюс, – льотчик-інструктор про особливості винищувачів Gripen

Україна звернулася до Міністерства оборони Швеції щодо розгляду можливість передачі винищувачів Gripen. Наші пілоти вже вчаться керувати цією авіацією, тож цілком можливо, що шведи найближчим часом передадуть літаки.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що європейські партнери підтримають Україну поки американський політикум приймає рішення як фінансувати військову допомогу нашій країні.

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На другому місці

Після прийняття Швеції в НАТО, її небо буде закрите авіацією найближчих країн Альянсу. Швеція відразу переходитиме, як і всі країни північної Європи, на F-35. Ця програма є і вона вже запущена.

Велика перевага літаків Gripen у дешевій експлуатації. Вони пристосовані злітати з будь-якої більш – менш рівної смуги,

– зазначив льотчик-інструктор.

Цей винищувач може нести більшість військового європейського авіаційного озброєння, яке, до прикладу, не може нести F-16. Gripen можна поставити на друге місце після F-16.

Льотний склад, який вже відлітав, відгукується позитивно. Непогана машина зі своєрідною побудовою управління, на якій ми можемо виконувати бойові завдання. Числова система європейська, тому українським пілотам буде легше перевчатися,

– сказав Світан.

Європейські країни, які використовують ці винищувачі, також добре про них відгукуються. На думку військового експерта, Gripen можуть з'явитися в Україні швидше, ніж F-16.

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