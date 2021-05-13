Ключові питання не можна вирішити без участі Росії, – Єрмак про перемовини щодо Донбасу

На думку глави Офісу Президента Андрія Єрмака, Київ прагне використати будь-які дипломатичні можливості щодо закінчення війни на Донбасі. Однак без участі російської сторони в переговорах вирішити конфлікт неможливо.
Джерело:"РБК-Україна"
Єрмак заявив, що Україна не прагне скасувати або замінити двосторонніми переговорами у форматі Зеленський – Путін якийсь із наявних форматів.
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Західні партнери розуміють Україну
Однак розмови про перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним ведуть, тому що на Банковій "прагнуть використовувати будь-які дипломатичні можливості".
За словами Єрмака, західні друзі підтримують Україну, тож влада діє так, що кожна її ініціатива – абсолютно зрозуміла і передбачувана для партнерів.
У тому числі це стосується і питання про переговори двох лідерів – України і Росії,
– зазначив Єрмак.
Що цьому передувало
- На тлі напруги на кордоні та ескалації на передовій Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу.
- У відповідь Путін заявив, що готовий у будь-який час прийняти Зеленського. Зустріч відбудеться не на Донбасі, а у Москві.
- Крім того, український лідер пропонував розширити нормандський формат, залучивши до переговорів США, Британію і Канаду.
- Також Зеленський виступав за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу, який міг би бути паралельним до нормандського.