Ключові питання погоджую з президентом, – Монастирський про стосунки із Зеленським

Монастирський нагадав, що Зеленський особисто запропонував йому очолити МВС. Тому міністр хотів обговорювати ключові проєкти та процеси також з президентом.

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Чиновник вже перебуває на посаді близько 50 днів. Він розповів, що має можливість обговорювати всі ключові питання конкретно з президентом та прем'єр-міністром.

Комунікація з Офісом Президента відбувається переважно на рівні керівника поліції або його заступника. Це стосується координаційних питань, за які відповідає ОП.

Ті питання, які є ключовими, – а такі питання проходять через міністра, – я погоджую безпосередньо з президентом,

– сказав Монастирський.

Що відомо про призначення Монастирського