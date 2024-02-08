Європа 30 років розвалювала свій ВПК: нині це створює низку проблем для України

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну минуло майже два роки, а європейці лише зараз починають усвідомлювати, що треба готуватися до довготривалого протистояння з віссю зла, куди входить Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Треба виводити Європу зі сплячки й перетворювати на потужного військово-стратегічного та геополітичного гравця.

Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру досліджень армії, військовий експерт Михайло Самусь. Він припустив, чи зможе Європа до 2025 року показати сталий та потужний розвиток свого ВПК й стати надійним тилом для України.

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Скільки часу треба Європі, аби відновити ВПК

Європейці намагаються нарощувати виробництво озброєння, але проблема в тому, що вони 30 років руйнували свою оборонну промисловість. Вона переважно виконувала роль бізнес-проєктів і не мала масового виробництва оборонної продукції.

Як зауважив військовий експерт, зараз Європа починає займатися ВПК. Водночас Сполучені Штати навіть після закінчення Холодної війни мали оборонний бюджет у розмірі 600 – 800 мільярдів доларів. У Європі таких сум взагалі не бачили й лише зараз європейцям приходить розуміння, що треба інвестувати у виробництво боєприпасів, авіації, високоточних систем та систем ППО.

Відразу все не зробиш, адже це трильйони доларів й без суттєвих фінансових інвестицій успіху тут не досягнеш. Це програма на не один рік, а на десятиліття. За 2024 рік це зробити не вдасться. Це підтверджує ситуація з боєприпасами,

– мовив Самусь.

У 2023 році європейські країни обіцяли передати Україні мільйон 155-мм снарядів, але передали лише 350 тисяч. У 2024 році повинно бути понад мільйон.

Європейці відстають. Планували торік, але виконають цьогоріч. Потім, звісно, буде нарощування, але ми втрачаємо час,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, у 2024 – 2025 році Європа не зможе, наприклад, забезпечувати всю номенклатуру боєприпасів для F-16. Адже переважно вся номенклатура боєприпасів та зброї до F-16 перебуває в Сполучених Штатах.

Якщо США зупинять надання допомоги Україні, очевидно, що європейці не зможуть надати нам в достатній кількості номенклатуру зброї для F-16. Це знову створює нові й нові проблеми,

– зазначив заступник директора Центру досліджень армії.

На початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки були основною частиною допомоги нашій державі, а потім Європа почала брати дедалі активнішу участь у підтримці. Нині європейські країни займають потужний функціонал в цьому напрямку, але США залишаються надзвичайно важливим елементом.

"На жаль, Європа не зможе протягом одного чи двох років повністю замінити Сполучені Штати. Це просто фізично неможливо", – додав Самусь.

Які країни теоретично могли б допомогти Україні

Безперечно, Європа має потенціал для військової та фінансової підтримки України. Крім цього, теоретично є можливості закупити необхідне озброєння і в Південній Кореї, і в Ізраїлі, й в інших країнах, але знову ж таки включаються різні аспекти.

Наприклад, Південна Корея розуміє, що Росія та Китай перетворюють КНДР на великий військовий цех. Вони починають виробляти багато боєприпасів, розвивати свою ракетну та ядерну програму й цим все більше загрожують Південній Кореї. У таких умовах навряд чи Сеул погодиться передавати Україні значну частину своїх запасів.

Індія, наприклад, теоретично теж могла б дуже допомогти нашій державі, але Нью-Делі перебуває в дуже тісних відносинах з Росією у сфері нафтової торгівлі.

"Все це дуже непросто й потребує часу. Якщо навіть теоретично певна країна могла б нам допомогти, то часто виявляється, що існують обставини, які заважають простому розв'язанню цих проблем", – підсумував військовий експерт.

Допомога Україні від Європи