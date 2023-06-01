У КМВА розповіли, чим ймовірно ворог бив по Києву у День захисту дітей

Росіяни завдали цинічного удару по Києві у ніч проти 1 червня. Зауважимо, що між оголошенням повітряної тривоги та вибухами минули лічені секунди. Попередньо відомо, чим атакував ворог.

Відповідною інформацією під час телемарафону поділився речник КМВА Михайло Шаманов. Він зауважив, що цього разу по столиці били не з авіації.

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Атакували не з літаків

Ця атака, ймовірно, була з застосуванням оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу. Але остаточну кількість та тип зброї визначать Повітряні сили, – наголосив він.

Наявна інформація свідчить про те, що всі виявлені цілі знищені силами та засобами ППО.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ з'явилася інформація щодо того, чим саме атакував Київ ворог. У ніч проти 1 червня окупанти завдали удару 10 ракетами з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Ними били по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. Сили та засоби ППО збили всі 10 ракет.

Пізніше у Повітряних силах уточнили відомості про ракети. За даними відомства, близько 02:45 росіяни завдали ракетного удару по Києву. Цього разу вони використали ОТРК "Іскандер", через що в людей було обмаль часу, щоб перебратися до укриття.

Загалом окупанти випустили 10 крилатих і балістичних ракет з Брянської області. Їх усі вдалося збити. Причому, мовиться про те, що ворог використав 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті – "Іскандер-К".