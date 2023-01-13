Наступ Росії можливий: у КМВА оцінили загрозу для Києва
Джерело:КМВА
Близько 150 мобілізованих росіян вже проходять підготовку на полігонах. В Україні не виключають спроби нової хвилі наступу росіян, зокрема й на Київ.
У Білорусі 16 січня мають розпочатися спільні з Росією льотно-тактичні навчання. Проте в Київській міській військовій адміністрації наголошують, що ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ.
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У КМВА оцінили ризики нового наступу Росії
Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що загроза для Києва та інших міст України буде доти, поки триває війна.
На тлі безперервних навчань у Білорусі в Україні, як каже Попко, "проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора".
Крім того, начальник КМВА каже, що не варто пов'язувати навчання повітряних сил у Білорусі з масовими ракетними ударами.
Ми можемо їх очікувати будь-коли. Створюємо завдяки повітряним силам та іншим силам протиповітряної оборони відповідну ешелоновану систему, щоб можна було не допустити критичних пошкоджень об'єктів інфраструктури,
– сказав він.
Що відомо про загрозу нового наступу Росії
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний інформував, що Росія готує ще 200 тисяч військових для нового наступу у 2023. Залужний не виключив, що ворог може знову піти на Київ з Білорусі або розпочати новий наступ на Донбасі чи Півдні.
- Втім, експерти та аналітики сумніваються, що Росія може досягти успіху під час нового наступу на Київ. Причина в тому, що українські війська отримали досвід, як стримувати ворога, а також є чимало питань до якості мобілізованих і техніки окупантів.
- Проте, в січні 2023 року білоруські моніторингові групи фіксують перекидання російської техніки та особового складу в Білорусь. У Генштабі ЗСУ інформували, що загроза з Білорусі зберігатиметься упродовж 2023 року.
- Повідомлялося, що через навчання у 2023 році в Білорусі буде розгорнуте російське угруповання. Водночас наразі ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У США теж заявили, що не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі.