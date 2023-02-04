КНДР планує відправити на Донбас військових і поліцію, – ЗМІ

КНДР може відправити своїх поліцейських і військовослужбовців на тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей. Північнокорейців хочуть використати для "відновлення" Донбасу.

Південнокорейське видання Daily NK, що спеціалізується на КНДР, інформує, що уряд Північної Кореї нещодавно наказав північнокорейським торговим компаніям у Росії вибрати персонал для відправки на захоплені росіянами території сходу України.

Зверніть увагу КНДР вважає "неетичним" постачання Україні танків після звинувачень у підтримці "Вагнера"

КНДР відправить на Донбас до 500 чоловіків

Видання Daily NK пише, що військові та поліцейські з Північної Кореї мають брати участь у "відновлювальних роботах" на окупованих територіях Донбасу.

Джерело Daily NK у Росії повідомило, що 20 січня КНДР видала наказ декільком торговим компаніям, включаючи Cholhyon Construction, афілійовану з міноборони, і Kumrung Construction, яка пов'язана з Генеральним бюро 7 Міністерства соціального забезпечення.

З огляду на те, що всі торгові компанії, які отримали наказ, пов'язані з військовими або громадськими службами безпеки, Північна Корея, схоже, має намір відправити солдатів або поліцейських, а не цивільних осіб, на схід України,

– йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що КНДР планує відправити на окуповану територію України 300 – 500 чоловіків віком від 19 до 27 років. Вони мають прибути на окуповані території Донецької та Луганської областей наприкінці лютого чи на початку березня 2023 року.

КНДР постачає Росії зброю