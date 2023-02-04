КНДР планує відправити на Донбас військових і поліцію, – ЗМІ
Джерело:Daily NK
КНДР може відправити своїх поліцейських і військовослужбовців на тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей. Північнокорейців хочуть використати для "відновлення" Донбасу.
Південнокорейське видання Daily NK, що спеціалізується на КНДР, інформує, що уряд Північної Кореї нещодавно наказав північнокорейським торговим компаніям у Росії вибрати персонал для відправки на захоплені росіянами території сходу України.
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КНДР відправить на Донбас до 500 чоловіків
Видання Daily NK пише, що військові та поліцейські з Північної Кореї мають брати участь у "відновлювальних роботах" на окупованих територіях Донбасу.
Джерело Daily NK у Росії повідомило, що 20 січня КНДР видала наказ декільком торговим компаніям, включаючи Cholhyon Construction, афілійовану з міноборони, і Kumrung Construction, яка пов'язана з Генеральним бюро 7 Міністерства соціального забезпечення.
З огляду на те, що всі торгові компанії, які отримали наказ, пов'язані з військовими або громадськими службами безпеки, Північна Корея, схоже, має намір відправити солдатів або поліцейських, а не цивільних осіб, на схід України,
– йдеться у матеріалі.
Журналісти зазначають, що КНДР планує відправити на окуповану територію України 300 – 500 чоловіків віком від 19 до 27 років. Вони мають прибути на окуповані території Донецької та Луганської областей наприкінці лютого чи на початку березня 2023 року.
КНДР постачає Росії зброю
- Через санкції, накладені Заходом, Росія вимушено отримує зброю від КНДР. Нещодавно відповідну інформацію підтвердили в Держдепі США.
- Передовсім Північна Корея передавала озброєння ПВК "Вагнера". У Мінфіні США оприлюднили супутниковий знімок, який показує, що Північна Корея постачає зброю Росії.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж підтвердив, що Північна Корея підтримує Росію у війні проти України. НАТО стало відомо, що Північна Корея допомагає Росії ракетами й снарядами.
- Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон підкреслила, що КНДР "стоятиме в одному окопі" з Росією проти США. Також вона засудила рішення США передати Україні танки "Абрамс".