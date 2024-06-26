Якщо Росія програватиме, Кім Чен Ин зупиниться, – Маломуж про співпрацю диктаторів

Уже давно співпраця між Росією та КНДР ні для кого не є секретом. Північна Корея постачає зброю країні-терористці, тому, цілком імовірно, може відправити північнокорейських військових на війну проти України.

У США порекомендували Кім Чен Ину цього не робити, оскільки його військо перетвориться на "гарматне м'ясо" як і вся російська армія. Та і сам диктатор, як розповів 24 Каналу генерал армії у відставці та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, може зупинитися, якщо Росія програватиме.

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Чому вояки з КНДР не можуть вести військові операції

Росія та Північна Корея – тоталітарні режими. Лідери обидвох країн домовляються про те, що будуть гинути люди. Уже бачимо, що КНДР постачає країні-агресорці не лише боєприпаси, а й ракетні та радіолокаційні системи. Їх багато, але вони не такі ефективні – близько 40% не спрацьовують.

Відповідно людський ресурс, який може бути направлений у зону бойових дій, також не буде ефективним. Однак північнокорейський очільник вичікує: якщо у Росії будуть перспективи щодо агресивних дій та просування, він активно допомагатиме.

Водночас якщо Росія програватиме, Кім Чен Ин швидко зупиниться. Я знаю його оточення. Ми неодноразово працювали по його режиму. І бачили, що він відступає, коли бачить слабину,

– наголосив Микола Маломуж.

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На його думку, північнокорейські військові можуть вузькими програмами переміщуватися в Україну. Росія по секторах кидатиме їх в бій, але вони будуть "гарматним м'ясом". Це не вояки, які можуть вести повномасштабні або окремі військові операції.

Тому станом на сьогодні я не думаю, що це буде велика проблема для нас. Хоча кількісно – так. Нам треба буде їх нищити конкретно, не даючи можливості десь підняти голову і направляти нові контингенти,

– констатував генерал армії у відставці.