КНДР почала передавати Росії артилерію для війни, – CBS

Північна Корея почала передавати Росії артилерію, яку країна-агресорка хоче використати для війни проти України. Це сталося після того, як російський президент Владімір Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин домовилися про постачання зброї.

Журналісти видання CBS News зазначили, що не зрозуміло, чи є передача цієї зброї частиною довгострокового ланцюжка постачання чи більш обмеженою партією. Крім того, наразі невідомо, що Північна Корея отримує в обмін на зброю.

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КНДР вже постачає в Росію артилерію

Журналісти зазначили, що військова підтримка Північною Кореєю Москви отримала свою кульмінацію після зустрічі Кім Чен Ин з Путіним у Владивостоці. Під час візиту Кім сказав Путіну, що він може розраховувати на "повну та беззастережну підтримку» Північної Кореї у священній боротьбі Росії". Очевидно він мав на увазі війну проти України.

Журналісти зазначили, що за це Кім, імовірно, попросив у Путіна кошти та їжу для підтримки анемічної економіки Північної Кореї. Також в обмін на артилерію КНДР, певно, отримає зброю та космічні технології.

Напередодні зустрічі Путіна і Кім Чен Ина високопоставлений південнокорейський чиновник висловив стурбованість щодо потенційних придбань технологій північнокорейським лідером Кімом. Сеул особливо стурбований тим, що Кім Чен Ин може шукати російську допомогу в розробці атомних підводних човнів, передових ракет і супутників, на додаток до співпраці у сфері звичайних озброєнь.

Чиновник також попередив про потенційні наслідки, якщо відносини між Росією та Північною Кореєю будуть посилюватися. Підкреслюючи серйозність ситуації, він зазначив, що такі поглиблені зв'язки не тільки дозволять північнокорейському лідеру створювати загрозу для Південної Кореї та Японії, але й для світової спільноти в цілому.

Після саміту президент Росії Володимир Путін натякнув на потенційну військову співпрацю з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Зрештою це вилилося у передачу артилерії російській армії.

Що відомо про домовленості Путіна і Кім Чен Ина