Кім Чен Ин чудово усвідомлює всі наслідки: про що свідчать останні дії Північної Кореї

Армія КНДР почала обстрілювати позиції Південної Кореї після нещодавніх гучних заяв Кім Чен Ина про готовність до війни та застосування ядерної зброї. Однак ця бравада може закінчитися не на користь Пхеньяну через ситуацію в Китаї.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він припустив, що своїми агресивними діями КНДР намагається попередити силовий тиск на себе в умовах, коли Китай може відмовитися її захищати.

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Наскільки небезпечні погрози КНДР

Оглядачі наголошують на тому, що зв'язок між Пекіном та Пхеньяном досі є міцним. Тому багато слів Кім Чен Ина можуть бути сказаними в інтересах Китаю. Втім, після попередніх повідомлень американської розвідки про те, що КНДР все-таки надала Росії свої балістичні ракети, ситуація може докорінно змінитися.

"Різкі рухи Пхеньяна (на кордоні з Південною Кореєю – 24 Канал) можуть опосередковано підтверджувати, що КНДР таки передала Росії балістичні ракети, і північнокорейське керівництво чудово усвідомлює наслідки, адже це було однією з найсерйозніших червоних ліній, які Пхеньян переступив", – зазначив Жовтенко.

Звичайно, першою інтуїтивною відповіддю Заходу на ці дії могли б бути санкції. Але насправді через кількість вже накладених на Північну Корею санкцій цей інструмент потроху вичерпується. Відповідно, у Заходу лишається ще дві можливості відповісти: натиснути на Китай або натиснути на КНДР силою.

Очевидно, що північнокорейське керівництво боїться цього. Вся ця бравада про ядерну зброю є лише виявом страху: Кім Чен Ин чудово розуміє, що у випадку військової конфронтації Північна Корея навряд чи витримає цей удар, хоча й жертв з обох сторін буде дуже багато,

– припустив безпековий експерт.

Водночас малоймовірно, що за такого сценарію Сі Цзіньпін вступився б за Кім Чен Ина. Тим паче, що у очільника Китаю на тлі корупційних скандалів у армії з'явився чудовий аргумент для цього. Мовляв, наші ракети "заправлені водою", й через це ми не можемо воювати.

Саме тому КНДР намагається погрожувати застосуванням ядерної зброї, щоб попередити сценарій силового тиску на себе. Але на нові кроки для додаткової ескалації Пхеньян навряд чи зважиться.

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