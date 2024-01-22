Постачання Північною Кореєю зброї до Росії: Британія надіслала експертам ООН фотодокази

Велика Британія надала групі експертів ООН супутникові знімки, які можуть свідчити про те, що Північна Корея постачає зброю до Росії. Це зробили в рамках спроби ініціювати офіційне розслідування торгівлі зброєю в порушення міжнародних санкцій.

Ці супутникові фотографії можуть доводити факт поставок Росії північнокорейських озброєнь. Про це повідомило видання після того, як ознайомилося зі звітом британської розвідки.

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Поставки Росії озброєнь від КНДР

Дані супутникових знімків свідчать, що російські судна завантажуються у північнокорейському порту.

Йдеться про те, що на фотографіях зафіксовано, як на 3 російські кораблі – "Майя", "Ангара" і "Марія" – завантажують контейнери у відновленому північнокорейському порту Наджин перед транзитом до російських портів на Далекому Сході.

У виданні зазначили, що знімки зробили в період з вересня по грудень. Хоча британські розвідники заявили, що не можуть ідентифікувати, що було в контейнерах, звіт з'явився після того, як США оголосили, що балістичні ракети з Північної Кореї були використані Росією в Україні.



Велика Британія надіслала ООН ймовірні докази постачання КНДР зброї до Росії / Фото Міноборони Великої Британії

На думку дипломата ООН, цей звіт та інші докази повинні стати приводом для повного розслідування порушення Росією і КНДР міжнародних санкцій. Так, групі експертів ООН надали звіт разом з іншими доказами від США та інших країн.

Докази поставок північнокорейських боєприпасів

Відомо, що усі згадані у звіті російські кораблі потрапили під санкції уряду США у 2022 році.

Два з трьох кораблів також ідентифікували в нещодавньому звіті аналітичного центру Royal United Services Institute, який показав зростання обсягів перевезень з Північної Кореї до Росії, що "свідчить про те, що Росія, ймовірно, почала масштабні поставки північнокорейських боєприпасів".

Третє судно було ідентифіковано NK News, незалежним новинним сайтом, що спеціалізується на Північній Кореї, як "частина групи комерційних суден, які здійснили численні поставки військової техніки і боєприпасів з КНДР до Росії".

КНДР постачає Росії зброю: що відомо