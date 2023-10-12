Навіть КНДР не допоможе: Росія нескоро зможе повернути артилерійську міць

Фіксується збільшення вантажів, які прямують з КНДР до Росії. Ймовірно, там можуть бути артилерійські снаряди, але навіть так відновити всі довоєнні запаси росіянам навряд чи вдасться.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що тактику повного знищення українських міст артилерією, як це колись робили окупанти, вони більше не зможуть використати. Причина цього – зменшення їхнього боєзапасу.

Дивіться також За тактикою ХАМАС: Південна Корея допускає раптовий напад КНДР і окупацію прикордоння

Чи допоможе Росії КНДР

Військовий експерт наголошує, що російська армія є радянською, тому воює найперше артилерійськими засобами. Навіть, якщо вони отримуватимуть боєприпаси з КНДР, то це допоможе закрити лише нагальні проблеми на фронті.

Поповнити свій боєзапас так, як він був ще на початку повномасштабної війни, навіть за допомогою Північної Кореї вони не зможуть,

– підкреслив Андрій Крамаров.

Росія намагається розтягнути війну на весь світ, а пожвавлення вздовж лінії фронту експерт пов'язує із загостренням на Близькому Сході.

Крамаров припустив, чи відновить Росія свої артилерійські запаси: дивіться відео

Наразі окупанти намагаються компенсувати свої проблеми в артилерії скиданням авіабомб. Вони використовують керовані авіабомби, а також старі, радянського зразка, які покращують.

"Поки вони роблять ставку на це, але проблем в артилерії вони не вирішать", – зауважив Крамаров.

Співпраця Росії та КНДР: що відомо