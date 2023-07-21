Атомний човен США налякав КНДР: у Кім Чен Ина погрожують ядерною зброєю

До берегів Південної Кореї прибула перша за 42 роки американська атомна субмарина з ядерними ракетами. І тепер КНДР погрожує застосуванням ядерної зброї.

Традиційно неспокійні стосунки між КНДР та Південною Кореєю загострилися не на жарт. І причина цьому – американський підводний човен, який прибув до берегів Південної Кореї.

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Північна Корея нагадала про свій ядерний закон

Прибуття американської субмарини не на жарт розізлило КНДР. Вони раніше попереджали, що перекидання американського підводного човна в регіон може призвести до серйозного конфлікту.

Коли справу було зроблено, і американська субмарина таки опинилася на місці призначення, у Північній Кореї перейшли до погроз.

Вони нагадали "ворогам" про власний новий закон, яким країна сама собі дозволяє розглядати розміщення американських авіаносців, бомбардувальників або ракетних підводних човнів у Південній Кореї, як використання нею атомної зброї.

Ситуацію, зокрема, прокоментував міністр оборони країни Кан Сун Нама. У своїй заяві він звинуватив Сполучені Штати та Південну Корею в ескалації напруги в регіоні, водночас критикуючи першу зустріч NCG.

Розміщення стратегічного атомного підводного човна та інших стратегічних активів може підпадати під умови застосування ядерної зброї, визначені в законі КНДР,

– сказав він.

У звіті KCNA, державного ЗМІ КНДР, мовиться, що "фаза військового зіткнення на Корейському півострові стала небезпечною реальністю".

Чому американська субмарина стала "яблуком розбрату" між корейцями

18 липня у порт Пусана Південної Кореї вперше за 42 роки зайшла американська субмарина USS Kentucky. Вона оснащена балістичними ракетами класу "Огайо", що здатні нести ядерні боєголовки.

Крім ракет Trident II (D5) з максимальною дальністю пуску понад 6 тисяч кілометрів, на борту USS Kentucky встановлені також торпеди MK-48.

У Білому домі пояснили, що в такий спосіб хотіли продемонструвати свою готовність захищати союзника та виконати зобов’язання Вашингтонської декларації.

26 квітня 2023 року за результатами саміту президентів США та Республіки Корея було підписано Вашингтонську декларацію. Відповідно до неї США зобов’язалися захищати Південну Корею від усіх можливих загроз.

Також масло у вогонь підлила й зустріч ядерної консультативної групи NCG Південної Кореї та США.

Нагадаємо, що весною на саміті у Вашингтоні очільник Південної Кореї Юн Сок Йоль і президент США Джо Байден домовилися про створення групи NCG і про тимчасове розміщення деякої кількості ядерних засобів у Південній Кореї.

Тоді ж було домовлено про відправлення до Південної Кореї атомного підводного човна ВМС США.

Позиція Південної Кореї

Тим часом у Міністерстві національної оборони Південної Кореї пояснюють, що всі дії, до яких вони вдаються, так чи інакше пов’язані з ядерною та ракетною загрозою з боку Північної Кореї.

Власне і засідання NCG, і прибуття американської субмарини лише оборонні заходи проти можливої агресії сусідки.

У відомстві зазначили, що Північній Кореї не вдасться залякати альянс Південної Кореї та США своїми ядерними розробками і загрозами. Єдине чого зможе досягти країна – більшої ізоляції та труднощів.

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