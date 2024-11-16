Поки Захід "думку гадає": КНДР постачає Росії далекобійні ракети і артилерійські системи, – FT

Пхеньян постачає Москві ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з них були перекинуті на Курщину.

Президент Зеленський повідомив, що КНДР передала Росії щонайменше 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів та ракети. Глава держави розкритикував цивілізований світ за недостатню реакцію на злочинну співпрацю Москви і Пхеньяна. Стало відомо, що що снаряди не єдине, що Північна Корея активно постачає країні-агресорці, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Росія розширює участь КНДР у війні в Україні перед приходом Трампа

Нещодавно у мережі з'явилися кадри, на яких у Красноярському краї Росії було зафіксоване перевезення залізницею 170-мм самохідних артилерійських установок типу M-1989 Koksan.

Довідка: Гаубиці M-1989, випущені в 1989 році, є дещо модернізованими версіями оригінальних моделей M1979, вперше випущених наприкінці 1970-х років, які Пхеньян постачав Тегерану під час ірано-іракської війни. Модернізована реактивна система залпового вогню створена на базі самохідної 220-мм реактивної системи залпового вогню БМ-27 "Ураган" радянської розробки, призначеної для доставки касетних боєприпасів. У травні Північна Корея заявила, що успішно випробувала оновлену систему з високоточними боєприпасами. Вона може вести вогонь на відстань до 60 кілометрів.



За даними української розвідки, упродовж останніх тижнів Північна Корея надала Росії близько 50 170-мм самохідних гаубиць М1989 внутрішнього виробництва та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти стандартними і керованими ракетами.

Нові поставки зброї з Північної Кореї знаменують розширення підтримки авторитарною державою вторгнення Росії в Україну.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що окупанти дотримуються моделі поглиблення участі Північної Кореї, "від надсилання великих обсягів зброї до того, щоб стати прямою стороною у цій війні, що могло б допомогти російським військам відвоювати Курську область".

За його словами, Північна Корея вже зіграла вирішальну роль у постачанні мільйонів артилерійських боєприпасів для російської армії у 2023 році.