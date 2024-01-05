Санкції не будуть дієвими: чи має Захід відповідь КНДР за передачу балістики Росії

Ще наприкінці грудня 2023 року у США повідомили, що Північна Корея передала Росії контейнери з боєприпасами. Згодом Білий дім заявив про використання Росією проти України балістичних ракет з КНДР.

Стримати уряди Північної Кореї та Ірану, який, ймовірно, теж допомагає країні-агресорці, міг би санкційний тиск з боку Заходу. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що однак санкції вже не будуть такими дієвими, як раніше.

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Як Захід може протидіяти КНДР та Ірану

Наразі ці режими разом із російським формують так звану "вісь зла". Також можемо згадати про Китай, який фактично дозволяє, щоб Північна Корея та Іран надавали Росії різні військові потужності, зокрема артилерійські, а, можливо, й балістичні ракети.

Щодо Ірану, то він уже багато років вибудовує антизахідну політику. Ще у 2022 році, коли ця країна надала Росії безпілотні літальні апарати, стало зрозуміло, що наступними можуть бути балістичні ракети, які є в арсеналі Ірану та які він сам виробляє.

Не варто відкидати, що найближчим часом це може статися. На жаль, так було з "Шахедами". Вже є інформація, що на полі бою помічають прильоти саме іранських "Шахедів", а також і північнокорейські артилерійські снаряди. Вочевидь, ця тенденція триватиме й ми побачимо ще більше різного роду таких "подарунків" з боку режимів, які дружні до Кремля,

– сказав Станіслав Желіховський.

У цій ситуації Китай відіграє важливу роль, адже саме він дає можливість КНДР передавати зброю. Також Пекін може самостійно надавати товари подвійного призначення. Навіть зараз лунають заклики, щоб посилити санкції, зокрема проти тих, хто допомагає Росії їх обходити.

Треба унеможливити, щоб Владімір Путін отримував зброю, зокрема із контрабандними компонентами. Зрозуміло, що дуже багато всього йде з Китаю та Північної Кореї, яка є однією з тих країн, яка чи не найкраще вміє обходити санкції, підробляти різного роду компоненти,

– зауважив експерт-міжнародник.

Відтак, Захід, ймовірно, посилюватиме тиск на ці режими. Але треба зважати на те, що обмеження можуть лише на певний час призупинити постачання, адже Росія швидко знаходить різні способи, щоб їх обійти. Для цього залучають нові й нові країни.

Як КНДР допомагає Росії