Російську делегацію принизили у КНДР: епічне відео
Джерело:Денис Казанський
У Північній Кореї "попустили" російську делегацію. Лаврова, Білоусова та інших російських міністрів вигнали із зали для переговорів.
Причиною їхнього "вигнання" стало те, що вони сіли за стіл раніше, ніж до зали увійшов Кім Чен Ин.
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Момент потрапив до прямої трансляції північнокорейських ЗМІ
На відео чути, як північнокорейський чиновник вимагає від росіян вийти в хол. Вочевидь, російські міністри не очікували на таке ставлення, тому що наважились обурюватися навіть в КНДР.
"А навіщо ми сюди зайшли? Ви б одразу попередили" – запитала російська делегація.
"Спочатку увійде наш керівник", – сказав їм представник КНДР.
Як росіян виганяли в хол: дивіться відео
Після цього інциденту трансляція перервалась.
Нагадаємо, що Путін 18 червня прибув до Північної Кореї. Це перший російського диктатора до КНДР за останні 24 роки. Там він зустрівся з Ким Чен Ином.
Як минула зустріч Путіна та Ким Чен Ина
- Кім Чен Ин пообіцяв Путіну повну підтримку у війні проти України. ЗМІ також пишуть, що лідер КНДР висловив солідарність з країною-агресоркою та підтримав його вторгнення в Україну.
- Відомо, що сторони підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".
- В рамках цього договору Росія може розвивати військово-технічне співробітництво з КНДР. Також угода передбачає надання допомоги при агресії проти одного з учасників.
- Варто зазначити, що Росія і раніше отримувала військову допомогу від КНДР. Однак тепер вона може це робити відкрито, тож її обсяги можуть стати більшими.