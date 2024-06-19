Російську делегацію принизили у КНДР: епічне відео

У Північній Кореї "попустили" російську делегацію. Лаврова, Білоусова та інших російських міністрів вигнали із зали для переговорів.

Причиною їхнього "вигнання" стало те, що вони сіли за стіл раніше, ніж до зали увійшов Кім Чен Ин.

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Момент потрапив до прямої трансляції північнокорейських ЗМІ

На відео чути, як північнокорейський чиновник вимагає від росіян вийти в хол. Вочевидь, російські міністри не очікували на таке ставлення, тому що наважились обурюватися навіть в КНДР.

"А навіщо ми сюди зайшли? Ви б одразу попередили" – запитала російська делегація.

"Спочатку увійде наш керівник", – сказав їм представник КНДР.

Як росіян виганяли в хол: дивіться відео

Після цього інциденту трансляція перервалась.

Нагадаємо, що Путін 18 червня прибув до Північної Кореї. Це перший російського диктатора до КНДР за останні 24 роки. Там він зустрівся з Ким Чен Ином.

Як минула зустріч Путіна та Ким Чен Ина