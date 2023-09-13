КНДР запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря

Зранку Північна Корея випустила щонайменше дві балістичні ракети. Це трапилось на тлі візиту Кім Чен Ина до Росії.

Про те, що трапилось, повідомила влада Південної Кореї та Японії.

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КНДР випустила 2 балістичні ракети

Спершу військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея запустила зі східного узбережжя щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Японського моря.

Згодом Японія повідомила, що Північна Корея запустила другу можливу балістичну ракету. Згідно з даними Японської берегової охорони, перша балістична ракета була запущена Північною Кореєю об 11:46 ранку за місцевим часом, а через кілька хвилин друга ракета послідувала за нею.

Японська берегова охорона, посилаючись на Міністерство оборони Токіо, додала, що перша ракета ймовірно, приземлилася, але все ж закликала судна біля японського узбережжя остерігатися "об'єктів, що падають".

Примітно, що запуск відбувся в той час, коли лідер КНДР Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч з Путіним.

ООН непокоїться через поведінку Північної Кореї