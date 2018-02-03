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КНДР попри санкції продовжує заробляти гроші на експорті

05:20, сьогодні 300 Читать новость на русском
Санкції проти КНДР
Санкції проти КНДР / ria.ru

За минулий рік Північна Корея заробила більше 200 мільйонів доларів за рахунок експорту заборонених товарів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Комітету із санкцій Ради Безпеки ООН.

В доповіді йдеться, що Північна Корея переправляла вугілля до портів Росії, Китаю, Південної Кореї, Малайзії та В'єтнаму, переважно використовуючи фальшиві документи, у яких зазначалося, що експортером є Росія та Китай. Після заборони постачання вугільної сировини від 5 серпня 2017 року, американські спостерігачі розслідували 23 таких випадки.

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"КНДР ігнорує останні резолюції ООН, використовуючи для обходу санкцій глобальні ланцюжки постачання нафти, іноземних громадян як співучасників, офшорні реєстри компаній та міжнародну банківську систему", – додається в доповіді.

Спостерігачі ООН також повідомили, що є свідчення того, що М'янма отримала від Північної Кореї балістичні ракетні системи разом із звичайними озброєннями, зокрема, кілька ракетних пускових установок і ракети "земля-повітря".

Нагадаємо, ООН наклала санкції на КНДР через ракетні випробування. Було заборонено вивіз з Північної Кореї вугілля, заліза, свинцю, залізної та свинцевої руд, а також морепродуктів. Згодом санкції на КНДР наклали і в Євросоюзі.

Варто додати, що Reuters не вперше звинувачує Росію та Північну Корею у порушенні міжнародних санкцій. Раніше видання писало, що РФ постачає паливо до КНДР.

Теги: Новини політики Зброя Новини Росії КНДР Санкції ООН
Джерело: 24 Канал
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