КНДР попри санкції продовжує заробляти гроші на експорті

За минулий рік Північна Корея заробила більше 200 мільйонів доларів за рахунок експорту заборонених товарів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Комітету із санкцій Ради Безпеки ООН.

В доповіді йдеться, що Північна Корея переправляла вугілля до портів Росії, Китаю, Південної Кореї, Малайзії та В'єтнаму, переважно використовуючи фальшиві документи, у яких зазначалося, що експортером є Росія та Китай. Після заборони постачання вугільної сировини від 5 серпня 2017 року, американські спостерігачі розслідували 23 таких випадки.

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"КНДР ігнорує останні резолюції ООН, використовуючи для обходу санкцій глобальні ланцюжки постачання нафти, іноземних громадян як співучасників, офшорні реєстри компаній та міжнародну банківську систему", – додається в доповіді.

Спостерігачі ООН також повідомили, що є свідчення того, що М'янма отримала від Північної Кореї балістичні ракетні системи разом із звичайними озброєннями, зокрема, кілька ракетних пускових установок і ракети "земля-повітря".