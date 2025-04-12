Трамп не проти їхніх ідей: яких рішень можна очікувати від "коаліції охочих"

Для "коаліції охочих" важлива підтримка США. Однак вони готові, що Штати можуть підтримувати їх лише своєю згодою. Також американський лідер Дональд Трамп не проти ідеї європейських військ в Україні.

Однак для Трампа головне, щоб втілення цих ініціатив відбувалося не за гроші США. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Він не проти цієї ідеї. Головне – не американським коштом. Тому якщо їм треба буде якась політична підтримка або загальне керівництво, то Трамп буде там. Він від такого не відмовиться. Жоден американський солдат не стоїть на території України. Водночас загальне керівництво здійснюють американські генерали", – припустив він.

Тому це ідеальна схема для Трампа. У такий спосіб він може сказати своїм виборцям, як він добре все розв’язав, як це позитивно закінчується для Штатів.

Підтримка від США

Ігор Рейтерович вважає, що "коаліції охочих" потрібно спочатку дійти до якоїсь позиції, чітко визначити, скільки країн готові брати участь, створити певний план, а потім запропонувати його Штатам. Тоді з’явиться підтримка американців.

Якщо вони спочатку будуть чекати схвалення, а потім приймати якісь рішення, то так воно працювати не буде. А якщо вони щось зроблять та продемонструють якусь історію, то тоді вона буде позитивною з погляду подальшої реалізації на практиці,

– пояснив політолог.

Очевидно, що європейці прекрасно розуміють, що якщо вони не нададуть гарантії безпеки для України, то війна може припинитися тільки на короткий період. А згодом – навіть розгорнутися на території Європи.