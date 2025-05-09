Зеленський анонсував нові зустрічі учасників "коаліції рішучих"
- Зеленський анонсував нові зустрічі "коаліції рішучих", які відбудуться 10 травня. Деталі наразі невідомі.
- Водночас у Києві 10 травня будуть обмеження дорожнього руху через перебування іноземних делегацій та проведення урочистих заходів.
Володимир Зеленський анонсував нові "зустрічі" у межах "коаліції рішучих". Президент України не розкривав жодних деталей, але додав, що зустрічі відбудуться 10 травня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів держав-учасниць Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF).
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Зеленський анонсував нові зустрічі
Президент України заявив, що 10 травня відбудуться зустрічі у межах "коаліції рішучих". Хто саме буде на зустрічі – Зеленський не розкривав. Український гарант лише наголосив, що "коаліція рішучих" є дуже важливою та необхідною для України.
Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи – це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра – зустрічі,
– наголосив Зеленський.
Водночас у КМВА повідомили, що 10 травня у Києві будуть обмеження дорожнього руху у зв'язку з "перебуванням іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам'ятних заходів".
Нагадаємо, що до "коаліції рішучих" складається з трьох десятків держав на чолі з Великою Британією та Францією.
Раніше стало відомо, що у Львові очільники МЗС Євросоюзу та Ради Європи дали старт створенню спеціального трибуналу. Він розглядатиме воєнні злочини Росії проти України.