У коаліційній угоді німецького уряду не згадали про "Північний потік-2"

Три політичні партії сформували у німецькому уряді коаліцію. Однак в угоді вони не схарактеризували своє ставлення до російського газопроводу "Північний потік-2".

В угоді вказується "незамінність" природного газу у перехідний період. Однак жодного слова про скандальний проєкт немає.

До теми Усі дії щодо "Північного потоку-2" Німеччина узгоджує із США

Партії заявили про наміри прискорити застосування відновлюваних джерел енергії.

Ми прискорюємо масове розширення відновлюваних джерел енергії та будівництво модернізованих газових електростанцій, щоб задовольнити попит на електроенергію протягом наступних кількох років за конкурентними цінами,

– мовиться в угоді.

Нова коаліція наголосила, що газові електростанції слід будувати так, щоб їх можна було перевести на кліматично нейтральні гази.

Що відомо про нову коаліцію у Німеччині

24 листопада 3 німецькі політичні партії – "Соціал-демократична партія", "Зелені" та "Вільні демократи" – офіційно оголосили про формування коаліції. Після голосування за коаліційну угоду новий уряд складе присягу.

Канцлером стане лідер СДПН Олаф Шольц. Водночас очільниця "зелених" Анналена Бербок очолить міністерство закордонних справ.

Пріоритетами коаліції стане боротьба зі зміною клімату та просування цифрових технологій.

У коаліційній угоді партії закликали Росію припинити війну на Донбасі і повернути Україні Крим. Однак попри це коаліція хоче тісно співпрацювати з Москвою.