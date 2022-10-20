Колаборанти з сім'ями активно тікають з правого берега: хто погоджується на "евакуацію" з Херсон
Російські окупанти оголосили про "евакуацію" з Херсона, буцімто через "підготовку ЗСУ до обстрілів міста". Втім, поки найчастіше тікають з міста лише самі колаборанти та їхні сім'ї.
Про переміщення військової техніки росіян з Херсона перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі 24 каналу волів не говорити. Мовляв, потрібно зберігати тишу, а поширення такої інформації – прерогатива Генерального штабу ЗСУ.
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Депортація херсонців
Натомість він підтвердив "дуже масштабну" евакуацію, організовану ставлениками окупантів. Так само з правого берега Дніпра активно тікають родини колаборантів та окупантів, які встигли приїхати в Херсон.
Крім того, росіяни намагаються зараз зробити таку приховану депортацію наших людей. Адже попередній анонс, що це "тимчасовий переїзд" з правого берега на лівий – не відповідає дійсності,
– запевняє Юрій Соболевський.
За його словами, евакуаційний маршрут закінчується в Джанкої та Армянську. Тобто людей вивозять переважно в окупований Крим. Втім, у Херсонській облраді вважають це тимчасовим, адже потім цих людей перевезуть на територію Росії.
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Втеча сімей колаборантів
Перший заступник голови Херсонської обласно ради також розповідає, що серед тих, хто втікає з Херсона, військових наразі не ідентифіковано. Передовсім це цивільні – родичі колаборантів.
Або люди, які залякані, які піддалися на пропаганду росіян про те, що місто "буде знищено ЗСУ", і для людей єдиний варіант врятувати своє життя – так звана ця евакуація,
– пояснює Юрій Соболевський.
Також у справжньої місцевої влади є достовірна інформація, що такі ж процеси відбуваються й вночі. Втім, росіяни оточують територію евакуації, тож дуже важко отримувати інформацію, хто саме виїздить.
"Цілком імовірно, що там виїздять і фсбешники, яких була велика кількість у місті. Але станом на сьогодні їх все ще в Херсоні залишається дуже багато", – наголошує місцевий депутат.
Відтак у місті посилилась фільтрація, збільшилась кількість блокпостів, де фільтрують населення. Більш жорстко й ретельно почали перевіряти документи в місцевих. Тобто казати про те, що окупанти вже виходять повністю з Херсона, поки що зарано.
"Евакуація" населення з Херсона
- Командувач російського вторгнення в Україну Сєргєй Суровікін кілька днів тому заявив про буцімто "непрості рішення" щодо Херсона, які невдовзі може схвалити російська влада.
- Сюди він приплів "підготовку до знищення Каховської ГЕС", яку буцімто готує Росія. Втім, як ми вже неодноразово бачили, якщо росіяни заздалегід говорять про якийсь обстріл, отже самі й готують його.
- Згодом Владімір Путін оголосив воєнний стан в окупованих Росією чотирьох областях України, а за ним – і евакуацію громадян з поки окупованого Херсона.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нічого спільного з евакуацією це не має. Такі дії Кремля більше схожі на депортацію українців.