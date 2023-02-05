ЗМІ з'ясували, кого можуть призначити головою СБУ та МВС
Джерело:РБК-Україна
Верховна рада, ймовірно, у найближчі пленарні тижні обере голову Служби безпеки України та нового керівника МВС. Кого можуть призначити на ці посади – читайте далі.
Ймовірно, що Василя Малюка призначать головою Служби безпеки України, а Ігоря Клименка керівником МВС. Про це інформує "РБК-Україна", посилаючись на інформованих співрозмовників у владі.
Читайте також Малюк перетворює СБУ на український Моссад і очищає її від російських агентів, – експерт
Коли відбудуться нові призначення
За словами співрозмовників у профільних комітетах Ради, інші кандидати на ці посади не розглядалися, особливо якщо говорити про вакансії на посаду голови СБУ.
Джерела видання в Раді припускають, що якщо нові призначення і не відбудуться на найближчому пленарному тижні, то, скоріше, через регламентні процедури, пов'язані з голосуванням з інших питань.
Нагадаємо, що і Малюк, і Клименко наразі очолюють відповідні структури у статусі виконуючих обов'язків.
Що відомо про Малюка та Клименка
- У липні минулого року Володимир Зеленський призначив Василя Малюка виконувачем обов'язків глави СБУ після звільнення Івана Баканова.
- У березні 2020 року Зеленський призначив Малюка першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2022 року йому надали військове звання – бригадний генерал. Крім того, за час служби Малюка відзначили кількома нагородами.
- До речі, чиновник також працював заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
- Після трагічної загибелі Дениса Монастирського, виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ України призначили керівника Нацполіції – Ігоря Клименка.
- До призначення очільником Нацполіції Ігор Клименко майже два роки був заступником Сергія Князєва, пройшовши довгий кар'єрний шлях від психолога центру МВС і до відповідального за кадрове забезпечення у поліції.