Вбивство українських військовополонених: Костін розповів, хто понесе відповідальність

Російські загарбники дедалі частіше вдаються до цинічних вбивств українських військовополонених, які потрапляють до лап окупантів. У Генеральній прокуратурі України пояснили, хто та як нестиме відповідальність за безчинства росіян стосовно наших бійців.

За вбивство українських військовополонених судитимуть не лише російських солдатів, які скоїли злочини, але і їхніх офіцерів. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в ході дискусійної панелі аналітичного Центру європейської політики у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Судитимуть не лише солдат

Андрій Костін запевняє, що відповідальність за так звані "страти" наших захисників нестимуть не лише російські військовослужбовці, але і їхнє вище керівництво.

За його словами, вбивство військовополонених є порушенням міжнародного права та воєнним злочином. Офіс генпрокурору вже розслідує такі випадки, а деяких злочинців вже ідентифікували.

Ми не лише переслідуємо безпосередніх виконавців, у багатьох випадках ми йдемо далі, щоб встановити командну ланку – тих, хто давали накази на страту військовополонених або не реагували на такі дії своїх підлеглих. Це також є воєнним злочином,

– сказав Костін.

Він наголосив, що правосуддя не може чекати десятиліттями та має відбуватися вчасно. Тому, за наявністю достатньої кількості доказів, українські суди будуть виносити вироки заочно.

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