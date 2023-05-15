Є різні категорії, – військовий оглядач сказав, ким росіяни намагаються замінити в'язнів

За даними Генштабу, росіяни намагаються поповнювати свої втрати завдяки засудженим і організовують для них військові навчання. На полігони окупанти перекидають від 200 до 800 зеків. Водночас британська розвідка повідомляє, що від початку 2023 року міноборони Росії знизило темпи вербування ув'язнених.

Такі заяви прокоментував 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що раніше вербування ув'язнених було фактично магістральною лінією і стосувалося ПВК "Вагнер".

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"Ми пам'ятаємо відеокадри, де Євгєній Пригожин особисто приїжджав до місць позбавлення волі, закликав, вербував, рекламував службу. Виставляв умови щодо й оплати цієї "праці", і щодо того, що буде, коли пройде пів року, що вони зможуть "розраховувати на дострокове звільнення", – розказав Попович.

За словами військового оглядача, до лав найманців завербували 50 – 60 тисяч зеків. Усе, щоби Росія провела завдяки їм наступ, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Тобто, відповідно, коли ми кажемо про 50 – 60 тисяч, і коли ми кажемо про 250 тут, 250 там, то, зрозуміло, що ці темпи зменшилися,

– додав він.

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Вербують різні категорії

Денис Попович наголосив, що тепер у ПВК "Вагнер" вже немає такої можливості вербувати до своїх лав ув'язнених. І тепер цим займається міноборони країни-агресорки. Однак, окрім зеків, тепер окупанти вербують й інші категорії людей.

"За останніми даними, діти-сироти й люди, які проходили лікування в психіатричних клініках на території Росії. Такі дані є щодо певних підрозділів, які діють на ділянці Сватове – Кремінна", – розказав військовий оглядач.

На його думку, вербування людей, які лікувалися в психіатричних лікарнях, стане перешкодою для російського війська.

"Треба розуміти, які в них діагнози, чого вони там лікуються. Думаю, що їх будуть використовувати в першій лінії. Тобто, це будуть люди, які матимуть "долю, якій не позаздриш". Вони очевидно можуть бути першими, хто буде брати на себе удари української армії. Вони розбігатимуться", – зауважив Попович.

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