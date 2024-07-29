Поліція запросила документи на колесо огляду в Києві та навіть порушила справу: що сталося

Подільське колесо огляду неподалік Контрактової площі стало однією з нових візитівок столиці за останній час. Але тепер його роботою зацікавилися правоохоронці.

Це пов'язано з трагедією, яка нещодавно сталася над Дніпром. 21 липня обірвався трос атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова". Хлопець, який у той момент їхав на тролеї, загинув.

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Чому перевіряють колесо огляду на Подолі

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, – перевіряється робота атракціону "Колесо огляду" в Подільському районі,

– сказала прессекретарка столичної прокуратури Ірина Винокурова.

Поліція запросила усі дозвільні документи на проведення атракціону. А провадження відкрили тому, що без нього правоохоронні органи не можуть провести перевірку. Про результати перевірки говорити ще зарано, додала речниця.

Журналісти зв'язалися з дружиною власника атракціону, громадянина Франції Луї Тутена. Її звати Аліна. Принаймні її номер указано на вебсторінці "Колеса огляду".

"Усі документи я вже надала поліції. Якщо ми тут стоїмо сім років, то, мабуть, у нас все є", – відповіла вона.

Коротко про загибель хлопця на тролеї

Колесо огляду привезли із Франції у 2017 році та встановили на Подолі. Тоді воно стало родзинкою новорічно-різдвяного ярмарку, але тепер працює весь рік. На 2023 рік це найновіше оглядове колесо в Києві. Має 30 повністю закритих скляних кабінок. Одночасно на атракціоні можуть бути 180 людей. Висота колеса становить 43 метри, час повного обороту – 7 хвилин.

Юнак катався на тролеї (або зіплайні, адже ця конструкція має різні назви). Він приїхав до столиці з Вінниці, відпочивав разом із братом. З ним і катався, коли сталася трагедія. Проте брат був старшим і зміг вибратися з води. Молодшому не пощастило.

Тіло загиблого шукали весь день і вечір, пошуки продовжили зранку. У соцмережах згодом показали момент обриву тросу – його випадково зафіксувала дівчина, яка відпочивала на Трухановому острові.

Прокурори заявили, що у 2021 році хотіли зупинити роботу атракціону, але столичні чиновники були проти. В КМДА заперечили цю інформацію.

Директор компанії "Активна країна" Денис Курта, якому належить атракціон, заявив: робить усе, щоб співпрацювати зі слідством і розібратись із причинами трагедії.