Коли британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну: Сунак зробив заяву

Не так давно Британія оголосила про те, що доєднується до танкової коаліції та передасть нам бойові танки Challenger 2. Після зустрічі з президентом України голова уряду Ріші Сунак зазначив, коли саме ця зброя прибуде в нашу державу.

За словами Сунака, Збройні Сили отримають цю техніку уже в березні 2023 року. Про це високопосадовець повідомив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, – інформує 24 Канал.

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Британія допомагає усім Україні: від танків до навчань

Британський прем'єр під час свого виступу наголосив на тому, що Україна отримала дуже потужний оборонний пакет від Лондона. Окрім військової техніки, країна допомагатиме військовим Збройних Сил, проводячи навчання.

По всій території Сполученого Королівства українці вчаться керувати зброєю стандартів НАТО... Танки Challenger 2 будуть на полі бою (в Україні – 24 Канал) за лічені тижні,

– констатував прем'єр Британії Сунак.

Водночас він зауважив, що Захід повинен озброїти Україну в короткостроковій перспективі, а також зміцнити її на роки вперед. Сунак застеріг світ, заакцентувавши, що наша держава не може знову стати вразливою до агресії.



Спільна пресконференція Сунака та Зеленського / Скриншот з трансляції Sky News

Також очільник уряду Британії констатував, що у Лондоні готові йти "далі та швидше", аби наша держава отримала всю необхідну підтримку.

Візит Зеленського у Лондон: що потрібно знати

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Велика Британія допомагає українським воїнам ставати сильнішими та подякував Лондону за підтримку. Він сказав, що вірить у спільну перемогу над Росією, проте вона не буде легкою.

До цієї теми слід детально описати, що відомо про приїзд Володимира Зеленського у Лондон, 8 лютого: