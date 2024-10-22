Коли й у яких областях пройдуть дощі
Найближчими днями в Україні буде отримуватися суха погода. Втім, у частині областей уже незабаром очікуються дощі.
Де і коли саме будуть опади, спрогнозували в Укргідрометцентрі. До речі, заморозки поки не очікуються.
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Дощі в Україні
Синоптики оприлюднили прогноз на три доби, зокрема, 23 – 25 жовтня. Зазначили, буде без опадів.
Лише вдень 25 жовтня у східних областях невеликий дощ,
– написали в Укргідрометцентрі.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі та вранці 24 – 25 жовтня на Заході подекуди туман.
Температура повітря вночі +1 – +7 градусів, на узбережжі морів до +10. Вдень +9 – +16. На Закарпатті, 23 – 24 жовтня і на Півдні до +19.
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Якою буде погода до кінця жовтня
- Раніше, в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що практично до кінця місяця залишатиметься поле високого тиску. Тому майже вся третя декада жовтня буде сухою.
- Снігу ще чекати не варто. Адже потужне поле високого тиску не допускає до території України зараз жодних атмосферних фронтів.
- Дуже високих значень температури вже не буде. Хіба ще по південних областях до +18 градусів на годинку десь може прогрітися повітря, втім, не більше. Максимум припадає на полудень.
- "Загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що це трошки комфортна жовтнева погода. Буде спокійно", – наголосила Наталія Птуха.
- До речі, експертка зазначила, що поки в нас тенденція до потепління. В принципі, у цих межах і буде утримуватися синоптична ситуація практично всю третю декаду.
- Найближчим часом, тобто в оглядовій практичній синоптичній перспективі, поки що морозів, зокрема, до -10 градусів, немає.