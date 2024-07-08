Коли Росія може повторити масований удар: Світан назвав приблизні терміни

Росіянам необхідний певний час на підготовку до масованих ударів. Зокрема, цього вимагає використання певних видів ракет. Водночас з накопиченням зброї у Росії проблем немає.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, скільки часу потрібно для повторення масованого удару на кшталт того, який відбувся 8 липня.

Читайте також Страшні руйнування, понад пів сотні поранених та багато загиблих: що відомо про атаку 8 липня

Коли може бути наступний масований обстріл

Росія завдала чергового цинічного масованого удару по Україні. Під атакою ворога опинився Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Покровськ. Загалом по українських містах 8 липня росіяни випустили 38 ракет різних типів.

З накопиченням ракет у росіян немає жодних проблем, їх вистачає по кожній позиції. Коли можуть завдати повторного удару залежить від того, як росіяни готували цей. Якщо вони готували тандемний удар одразу, тобто розписували цілі на другу хвилю, наприклад, сьогодні вночі або завтра, то його можуть завдати. Бо це вже запланований удар, є ракети, вони просто чекають свого часу,

– пояснив Роман Світан.

Наприклад, подібні атаки були на Новий рік – росіяни завдавали одного удару за іншим. Втім, щоб підготуватися до такого масштабного удару заново, росіянам потрібно дещо більше часу.

"Для підготовки та виконання такого ж масштабного удару потрібен тиждень. Але я все ж вважаю, що це тандемний удар, тож більша кількість ракет готова на найближчі кілька днів. Однак Путін може скасувати продовження цих терористичних атак через певні умови", – додав військовий експерт.

Зокрема, на це можуть вплинути результати Вашингтонського саміту НАТО, який проходитиме з 9 до 11 липня. Терористичні атаки Росії лише підштовхуватимуть міжнародну спільноту до рішучих кроків для протидії країні-агресорці.

Скільки часу займає підготовка до запуску ракет

Варто відзначити, що деякі види ракет окупанти можуть використовувати для атак без попереднього накопичення. Наприклад, це можуть бути "Іскандери", які Росія випускає за координатами розвідувальних дронів типу "Орлан". Крім того, це також можуть бути будь-які ракети типу С-300/С-400.

На програмування інших ракет, особливо рівня Х-22, потрібен тиждень часу. Така ж ситуація з Х-101 та Х-555 – на повторний політ треба готуватися ще й пілотам,

– зауважив льотчик-інструктор.

Натомість швидше проводиться підготовка до запуску "Калібрів". Фактично це вже готові до використання ракети, що розміщенні в тубусах на кораблях чи підводних човнах. Для них просто необхідно ввести координати.