Коли будемо в НАТО, зараз не залежить від України, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував можливість вступу України до НАТО. За його словами, наразі вирішення цього питання залежить не від нашої держави.

Президент пояснив, що нині Північноатлантичний альянс – це превентивні санкції. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних засобів масової інформації, який відбувся 28 січня.

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Або якщо це не НАТО, то покажіть, будь ласка, безпекові гарантії. У всіх свої виклики та в усіх свої інтереси. Тому коли ми будемо в НАТО залежить сьогодні не від України,

– сказав Володимир Зеленський.

Вступ України до НАТО: що відомо

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

Зеленський зробив заяву про вступ України до НАТО: дивіться відео