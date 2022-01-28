Коли будемо в НАТО, зараз не залежить від України, – Зеленський
28 січня 2022 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський прокоментував можливість вступу України до НАТО. За його словами, наразі вирішення цього питання залежить не від нашої держави.
Президент пояснив, що нині Північноатлантичний альянс – це превентивні санкції. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних засобів масової інформації, який відбувся 28 січня.
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Або якщо це не НАТО, то покажіть, будь ласка, безпекові гарантії. У всіх свої виклики та в усіх свої інтереси. Тому коли ми будемо в НАТО залежить сьогодні не від України,
– сказав Володимир Зеленський.
Вступ України до НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.
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