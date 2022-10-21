У Білорусі формують нові збройні сили: Жданов припустив, коли чекати загрози з півночі
У Білорусі під час військових навчань проводять приховану мобілізацію. Це може бути формуванням нових збройних сил так званої "союзної держави".
Такий собі "СРСР 2.0" у вигляді збройних сил починає поступово відроджуватися. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Скільки часу потребують нові збройні сили
Така ситуація потребує додаткової уваги України. Адже загроза починає поступово з'являтися, а надалі ще й наростатиме.
Втім ця загроза буде для нас матеріальною не раніше як у кінці зими або не початку весни. Раніше вони навряд зможуть сформувати якесь угруповання, яке буде складатися з військових Білорусі та Росії, об'єднаних в єдиний військовий організм,
– переконує Олег Жданов.
Відтак він запевняє, що це перспектива наступних 2 – 3 місяців, і точно не менше.
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З якими правами Білорусь буде в новій армії
Фахівець також висловив переконання, що в нових збройних силах, які зараз формують Путін і Лукашенко, Білорусь братиме участь на рівних з Росією. Відтак у цьому контексті уникнути прямої участі у війні проти України Алєксандру Лукашенку, мабуть, вже не вдасться.
Керує всім генеральний штаб Росії. Він і буде керувати цими об'єднаними силами. Лукашенко поки що оголосив часткову мобілізацію під виглядом воєнних зборів у сільській місцевості,
– розповідає Олег Жданов.
Крім того, білоруський диктатор поїхав у турне по підприємствах, де зустрічається з колективами, щоб не спровокувати соціальний вибух через мобілізацію.
"Він розповідає, що Україна завтра нападе, Польща завтра нападе, країни Балтії завтра нападуть. Тому він "змушений" проводити ці збори. Насправді це буде мобілізація", – пояснює військовий експерт.
Вже ці мобілізовані, за словами фахівця, перейдуть у підпорядкування генерального штабу Росії. Росія ж тут виступатиме як "союзна держава" й буде їх фінансувати.
Останні новини щодо Білорусі
- Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко останніми днями заявив про формування армії "союзної держави" та почав приховану мобілізацію в Білорусі.
- У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що після цього зросла загроза нового наступу з півночі. Втім цього разу російсько-білоруські війська можуть обрати абсолютно новий напрямок.
- У Білорусі навіть помітили військову техніку з новим тактичним знаком – трикутник з двійкою всередині. У соцмережах та низка експертів припускають, що це натяк на "другий фронт". Загрозу його відкриття вже оцінила розвідка Великої Британії.
- Збройні Сили України надіслали білоруським військовим більш ніж чітке попередження. Їх застерегли, що в разі спроби вторгнення відповідь України буде жорсткою.