У Білорусі формують нові збройні сили: Жданов припустив, коли чекати загрози з півночі

У Білорусі під час військових навчань проводять приховану мобілізацію. Це може бути формуванням нових збройних сил так званої "союзної держави".

Такий собі "СРСР 2.0" у вигляді збройних сил починає поступово відроджуватися. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Також цікаво Чи надійно закритий кордон з Білоруссю: експерт провів порівняння з Донбасом

Скільки часу потребують нові збройні сили

Така ситуація потребує додаткової уваги України. Адже загроза починає поступово з'являтися, а надалі ще й наростатиме.

Втім ця загроза буде для нас матеріальною не раніше як у кінці зими або не початку весни. Раніше вони навряд зможуть сформувати якесь угруповання, яке буде складатися з військових Білорусі та Росії, об'єднаних в єдиний військовий організм,

– переконує Олег Жданов.

Відтак він запевняє, що це перспектива наступних 2 – 3 місяців, і точно не менше.

ЗСУ звернулися до Білорусі: дивіться відео

З якими правами Білорусь буде в новій армії

Фахівець також висловив переконання, що в нових збройних силах, які зараз формують Путін і Лукашенко, Білорусь братиме участь на рівних з Росією. Відтак у цьому контексті уникнути прямої участі у війні проти України Алєксандру Лукашенку, мабуть, вже не вдасться.

Керує всім генеральний штаб Росії. Він і буде керувати цими об'єднаними силами. Лукашенко поки що оголосив часткову мобілізацію під виглядом воєнних зборів у сільській місцевості,

– розповідає Олег Жданов.

Крім того, білоруський диктатор поїхав у турне по підприємствах, де зустрічається з колективами, щоб не спровокувати соціальний вибух через мобілізацію.

"Він розповідає, що Україна завтра нападе, Польща завтра нападе, країни Балтії завтра нападуть. Тому він "змушений" проводити ці збори. Насправді це буде мобілізація", – пояснює військовий експерт.

Вже ці мобілізовані, за словами фахівця, перейдуть у підпорядкування генерального штабу Росії. Росія ж тут виступатиме як "союзна держава" й буде їх фінансувати.

Останні новини щодо Білорусі