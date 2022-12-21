До планових відключень світла у Києві ще далеко, але прогнози мають бути оптимістичними
У Києві ситуація з електропостачанням залишається складною. І до планових відключень світла жителям столиці ще далеко.
Хоч до планових відключень світла у Києві ще далеко, прогнози мають бути оптимістичними. Про це в ефірі телемарафону сказав речник КДВА Михайло Шаманов, пише 24 канал.
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У Києві продовжуються аварійні відключення
Михайло Шаманов повідомив, що генерація обмежена, тож столиця отримує лімітований обсяг електропостачання. У Києві продовжуються аварійні та екстрені відключення, проте хороша новина в тому, що водо- та теплопостачання працюють.
Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові відключення, на ці графіки поки що зарано, але позитив в тому, що водопостачання працює в штатному режимі, тепло в оселях киян є. Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо,
– сказав Шаманов.
Яка ситуація з електропостачанням у Києві
- Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко теж сказав, що на планові графіки теж поки навіть не варто розраховувати. Зараз потужність у столиці на 50% менша необхідної, з якої треба заживити критичну інфраструктуру.
- У Київській області без світла 80% регіону. Найскладніша ситуація у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.
- Зранку 20 грудня у Києві були суттєві перебої у роботі метрополітену, а наземні станції не працювали. Також були суттєві затримки електричок.