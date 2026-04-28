На зустрічі мер Золтан Баб'як розповів прем'єру про ситуацію на Закарпатті та про жахіття війни. Про це повідомив Петер Мадяр.

Що відомо про зустріч Мадяра та Баб'яка?

Мадяр заявив, що основною метою зустрічі було поліпшення становища закарпатських угорців і сприяння їхньому життю на рідній землі.

Пора Україні зняти обмеження прав, які існують більше десятиліття, а Закарпатським угорцям повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі права та знову стати рівними та шанованими громадянами України,

– зазначив Мадяр.

Угорський прем'єр наголосив, що при досягненні цих домовленостей можна буде відкрити нову главу у двосторонніх відносинах між Києвом та Будапештом.

Він заявив, що мовна політика України залишається фактично одномовною, а угорська меншина не може користуватися рідною мовою в офіційних сферах навіть у місцях компактного проживання, а в культурі та публічному житті зберігаються обмеження.

Закликаю українське керівництво наважитися на великі кроки до європейських цінностей та справжньої свободи та рівності у вищевказаних областях,

– заявив Петер Мадяр.

До уваги! Голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак озвучив 24 Каналу думку, що Петер Мадяр спочатку зосередиться на внутрішніх питаннях Угорщини, а не на відносинах з Україною. Відхід Віктора Орбана не спричинить моментальних змін у владі через його багаторівневу систему управління.

Які зараз відносини між Україною та Угорщиною?

Зеленський привітав Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині та висловив готовність будувати новий формат відносин між країнами.

Президент України підкреслив, що майбутні відносини мають будуватися на прагматизмі та взаємній повазі, захищаючи інтереси кожної сторони.

Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що провал антиукраїнської риторики в Угорщині дає шанс прискорити євроінтеграцію України.