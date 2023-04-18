Ізоляція Росії пришвидшить настання миру: чому світові лідери продовжують контакти з Путіним

Владімір Путін буцімто здійснив вояж слідами своїх злочинів – на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини. Попри те, що МКС видав ордер на його арешт, з Путіним продовжують контактувати та обговорювати "мирні плани".

Контакти з воєнними злочинцями – це є проблемою. Про це 24 Каналу розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019), голова правління "Українського кризового медіацентру" Валерій Чалий.

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Він наголосив, що вояж Путіна до Херсонщини та Луганщини відбувся не в той самий час, коли нам це все "продають". Крім того, зараз є технічні можливості створити таку поїздку на відео.

"Дуже багато запитань виникає, чи дійсно Путін кудись їздив", – припустив Чалий.

Є цинічна політика

"Щодо спілкування з Путіним політиків з різних країн, то доки немає рішень судових та трибуналів, навіть під санкціями деякі люди, згідно з міжнародним правом, користуються можливістю імунітету і таких контактів", – зазначив співрозмовник.

Дипломат наголосив, що президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ, згідно Віденською конвенцією, навіть без повноважень укладають, зокрема, договори з іншими країнами. Це діє навіть під час війни.

Валерій Чалий про міжнародну ізоляцію Путіна: дивіться відео

Я не торкаюсь моральної сторони цієї історії, коли називають "терористами" і продовжують спілкування. Але таке було,

– підкреслив він.

Валерій Чалий відзначив, що в цих умовах ізоляція Росії, і особливо путінського режиму, швидше призведе до миру, ніж толерування та допомога уникнути повної ізоляції.

"Проте, на жаль, є інтереси в різних країнах, є цинічна політика, яка не дозволяє здійснити повну ізоляцію цих воєнних злочинців", – зауважив співрозмовник.

Що відомо про нібито поїздку Владіміра Путіна на окуповані Херсонщину та Луганщину

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна . Це означає, що його мають заарештувати за межами Росії у країнах, які ратифікували Римський статут.