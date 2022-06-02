Коли не взяли Київ за 3 дні: Кремль вимагає від своїх ЗМІ не писати про тривалість вторгнення

Російським пропагандистам доводиться міняти риторику "на ходу". Відтепер – через вказівку "зверху" прокремлівським ЗМІ, що обіцяли взяття Київ за 3 дні, не можна говорити про тривалість вторгнення.

Таку інформацію оприлюднило російське медіа Meduza. Російська влада, попри всю "зомбованість" громадян, таки побоюється, що вони зрозуміють, що три місяці війни – це забагато.

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Переполох виник через 100 днів воєнних дій

Переполох в адміністрації Путіна виник напередодні 100 днів від часу вторгнення росіян на українську територію. Через це кремлівських медійників в наказовому порядку попросили не акцентувати на тривалості війни, яку вони цинічно називають "спецоперацією".

Мета таких дій зрозуміла – не дати росіян дійти до думки, що "друга армія світу" не може похвалитись за цей час значними здобутками.

Про такі накази зверху розповіли кілька джерел

Повідомлення про такі "накази зверху" надійшли від одразу кількох джерел – у державному, а також провладному ЗМІ, мерії Москви і в самій адміністрації Путіна.

Докази того, що цю вказівку ретельно виконують, не забарились. В "Комсомольській правді", "Московському комсомольці" та ТАСС вказують лише поточну дату. Не акцентують на тривалості бойових дій і в випусках новин.

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Джерела в Кремлі кажуть, що закриті соцопитування підтверджують: більшість росіян вважають, що так звана "спецоперація" затяглась. Звісно, цих результатів ніде не оприлюднюють.

Цілі війни досі не зрозумілі

Соціологічна компанія Russian Field у ході дослідження, що проводилося з 23 по 26 травня 2022 року, з'ясувала, що 39% респондентів, які живуть у Росії, "втомилися" від новин про перебіг війни.

Те, що російська армія робить на території України і для чого, – досі незрозуміло багатьом росіянам. Поняття "денацифікації" та "демілітаризації" залишились просто складними термінами.

На публіку рупори Кремля пробують демонструвати впевненість. Так, запевнив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у таких "операціях" не може бути жодного таймінгу. Ще раніше колишній командувач російських ВДВ Володимир Шаманов взагалі ошелешив заявою, що війна триватиме від 5 до 10 років.

Термінологія у пропагандистів міняється

Навіть термінологія у пропагандистів тепер міняється. Від "спецоперації" по-тихому відмовляються і заявляють про "світову війну" та "війну з НАТО".

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Російська пропаганда у дії: останні яскраві приклади

Досі невідомою залишається кількість загиблих росіян під час війни в Україні. Пропагандисти "годують" читачів та глядачів байками, що, мовляв, Росія перестала зазнавати втрат, отож про них не повідомляють.

Відео з начебто поля бою, яке демонструють глядачам російські ЗМІ, знімали у Бєлгородській області.

Ще однією вигаданою легендою є розповідь про "українські біолабораторії". Начебто там "винайшли" віспу мавп.

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