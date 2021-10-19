Проте комунальники запевняють, що мережі вже готові до обігріву. Про це 18 жовтня повідомила директорка підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова.

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Де вмикатимуть скоріше

Опалення почнуть вмикати, коли кілька днів середньодобова температура буде нижчою 8 градусів. За словами чиновниці, їх комунальне підприємство вже уклало договір із компанією "Нафтогаз Трейдинг".

З боку нашого підприємства немає ніяких перешкод до включення опалення в місті. Є два питання – зняття арешту з рахунків НАК “Нафтогаз України” – зараз по країні 50 підприємств, у яких заблоковані рахунки. І друге питання – це наявність самого газу,

– сказала Познякова.



Анна Познякова в кабінеті / Фото "Думская"

Також чиновниця додала, що можуть скоріше увімкнути опалення в медустановах. Це ж поширюється і на дитячі садочки міста. Посадовиця акцентувала на тому, що найшвидше почнуть обігрів установи, які мають власні котельні.