Виконання вироку відклали, – російський опозиціонер припустив долю Пригожина

Ватажку вагнерівців Євгєнію Пригожину після невдалого заколоту не прогнозують світлого та щасливого майбутнього. Припускають, що російський диктатор Владімір Путін хоче його смерті. Тож через шість місяців "кухар Путіна" або помре, або почне новий заколот.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков поділився з 24 Каналом припущеннями щодо планів Пригожина. Він зауважив, що журналіст-розслідувач Христо Грозєв має рацію, однак термін все ж викликає сумніви.

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Сценарій правильний

На думку Гудкова, Пригожин закінчився і не зробить ніякого "перевороту". Історія ПВК "Вагнера" у цьому сенсі закінчилась. З кувалдами на Москву вагнерівці точно не підуть, тому що вони вже йшли озброєні до зубів і ніхто їм навіть ніякого спротиву не чинив. У ПВК "Вагнера" не було цілі зміни цієї влади.

В принципі прогноз Грозєва реалістичний, однак є питання щодо термінів. Я не знаю точно відміряного терміну – 180 чи 270 днів це буде. Приблизно сценарій правильний, адже такі речі не пробачаються. Просто виконання вироку відклали,

– мовив Гудков.

Наразі Пригожин відправлений в умовне звільнення до розв'язання інших питань. А потім придумають покарання, коли не треба буде тримати його в Африці чи ще десь.

"Я думаю, що Грозєв по суті має рацію, а щодо термінів подивимося", – додав російський опозиційний політик.

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Провокації на кордонах Білорусі

Ситуація на кордоні Білорусі й сусідніх країн загострюється через перебування там найманців ПВК "Вагнера". Зазначимо, що країни Балтії разом із Польщею обговорюють алгоритм повного закриття кордону з Білоруссю. До того ж Литва з 18 серпня закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, а у Латвії напередодні викликали з відпусток всіх прикордонників.

Це нагнітання напруженості на кордоні. Все це закінчиться дрібними вилазками й провокаціями. Можливо, навіть невеликими сутичками, але ніякого озброєного вторгнення, звісно, не буде,

– зазначив Гудков.

На його думку, вагнерівці не підуть на бойове завдання, тим більше у Польщу, Латвію, Естонію. Все закінчиться провокаціями, спробою привернути увагу до Путіна.

Плани та доля Пригожина: коротко

За майже два місяці після заколоту Пригожин жодного разу не з'явився на відео. Ймовірно, що усі так звані докази його появи на публіці легко могли бути сфабриковані.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов припустив, що Пригожин уже або вбитий, або його посадили, адже після 24 червня ніякого Пригожина живим-здоровим жодна людина не бачила.

Найманці ПВК "Вагнера" вже могли почати виходити з Білорусі назад у Росію. Це може свідчити про те, що ряд домовленостей між Пригожиним та Путіним було порушено.