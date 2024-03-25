Різкого потепління не буде: як здивує погода в кінці березня

Синоптики прогнозували, що на початку тижня в Україні очікується зміна погоди. Утвориться циклон, який принесе опади. Згодом дещо потеплішає, втім, різкого підвищення температури ще не буде.

Коли чекати потепління, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха також сказала, де можуть бути інтенсивні дощі.

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Коли потеплішає

Синоптикиня зазначала, що в понеділок, 25 березня, буде перебудова атмосферних мас. Так, біля узбережжя Одеси утвориться циклон. Через це в Одеській, інших південних і частково центральних областях можуть бути доволі-таки інтенсивні дощі.

У вівторок та середу опадів буде менше і тенденція тяжітиме до припинення. Також буде певне підвищення температури, але очікувати якесь значне підвищення температури ми не можемо, тому що повітряна маса залишається тією самою,

– підкреслила Наталія Птуха.

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Орієнтовний прогноз погоди на 26 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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