Різкого потепління не буде: як здивує погода в кінці березня
Джерело:"Факти"
Синоптики прогнозували, що на початку тижня в Україні очікується зміна погоди. Утвориться циклон, який принесе опади. Згодом дещо потеплішає, втім, різкого підвищення температури ще не буде.
Коли чекати потепління, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха також сказала, де можуть бути інтенсивні дощі.
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Коли потеплішає
Синоптикиня зазначала, що в понеділок, 25 березня, буде перебудова атмосферних мас. Так, біля узбережжя Одеси утвориться циклон. Через це в Одеській, інших південних і частково центральних областях можуть бути доволі-таки інтенсивні дощі.
У вівторок та середу опадів буде менше і тенденція тяжітиме до припинення. Також буде певне підвищення температури, але очікувати якесь значне підвищення температури ми не можемо, тому що повітряна маса залишається тією самою,
– підкреслила Наталія Птуха.
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Чи буде сніг у квітні
- У частині областей України минулого року сніг йшов навіть у квітні. Втім, назвати це аномальним не можна. Інколи в нашій державі таке буває, але нечасто.
- Наталія Птуха розповіла: "На наших широтах у квітні подекуди можуть випадати й опади у вигляді мокрого снігу. Звичайно ж, це дуже короткотривалий процес. Переважно упродовж доби все розтане, якщо на дворі квітень. Адже в цей період якщо й можливі, то дуже мінливі та стрімкі процеси".
- Водночас синоптикиня наголосила, що сказати, чи буде сніг у квітні цього року, поки що не можна. Мовляв, ще дуже зарано. Такі процеси відстежуються вже в більш локальних масштабах на кілька діб, принаймні на тиждень.
- "У найближчій перспективі таких процесів точно не буде", – додала Птуха.
- До речі, синоптикиня зазначила, що сильні морози в Україні вже не очікуються.