Коли повістка вважається врученою: роз'яснення від Міноборони

Новий закон про мобілізацію уже набув чинності. Відтепер вручати повістки мають право представники ТЦК, роботодавці та поліцейські.

Зверніть увагу, що врученою вважається лише та повістка, яка видається під особистий підпис. Про це в етері телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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"Інших варіантів наразі не передбачено"

Наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. Інших варіантів наразі не передбачено,

– зауважив Лазуткін.

Він додав, що поки не існує постанов чи актів, які змінюють цей порядок, але якщо такі документи з'являться, про це буде повідомлено.

Лазуткін також нагадав, що вручати повістки можуть роботодавці, представники територіальних центрів комплектування та поліцейські.

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